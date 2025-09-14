Boks

Trzy medale zawodników reprezentujących Legię w PLB na MŚ

Niedziela, 14 września 2025 r. 20:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Na mistrzostwach świata w boksie, które zakończyły się w Liverpoolu, oprócz trzech pięściarzy na co dzień trenujących w KB Legia, wzięło udział kilku pięściarzy reprezentujących nasze barwy w Polskiej Lidze Boksu. Trzech z nich zdobyło medale. Rami Kiwan z Bułgarii zdobył srebrny medal w kat. -75kg.

Radoslav Rosenow (Bułgaria) wywalczył brąz w kat. -60kg, podobnie jak Węgier Pylyp Akilov w kat. -80kg.



Adam Tutak w kat. -90kg zajął piąte miejsce. W walce o awans do strefy medalowej, zawodnik reprezentujący Legię w PLB, przegrał jednogłośną decyzją sędziów z brązowym medalistą IO w Paryżu, Emmanuelem Reyesem.







