Kacper Urbański - fot. Woytek / Legionisci.com
Kacper Urbański: Jestem zadowolony z debiutu

źródło: C+

- Jestem zadowolony z debiutu, bo przecież wygraliśmy 4-1. Wszyscy jesteśmy zadowoleni z tego meczu, może oprócz tej straconej bramki. Nie zatrzymujemy się, jedziemy dalej -  powiedział po meczu z Radomiakiem Radom debiutujący w Legii Warszawa Kacper Urbański. 



 


- Życie pokaże, co będzie dalej. Na razie skupiam się na trenowaniu i meczach w Legii, na rozwijaniu się. Chcę zrobić maksa w lidze i rozgrywkach Ligi Konferencji. Teraźniejszość jest najważniejsza, a przyszłość pokaże, co będzie dalej.


- Czuję się bardzo dobrze, trenowałem indywidualnie, nie siedziałem w domu. Teraz przepracowałem tydzień z drużyną, czuję, że wracam do rytmu meczów, do gry w zespole. Cieszę się, że to idzie do przodu. 




Komentarze (1)

Gorda - 17 minut temu, *.play-internet.pl

Kacper TOP👍 Niech dojdzie do pełnej formy w treningach i będziemy mieli mega piłkarza !

