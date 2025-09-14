Kacper Urbański: Jestem zadowolony z debiutu
- Jestem zadowolony z debiutu, bo przecież wygraliśmy 4-1. Wszyscy jesteśmy zadowoleni z tego meczu, może oprócz tej straconej bramki. Nie zatrzymujemy się, jedziemy dalej - powiedział po meczu z Radomiakiem Radom debiutujący w Legii Warszawa Kacper Urbański.
- Życie pokaże, co będzie dalej. Na razie skupiam się na trenowaniu i meczach w Legii, na rozwijaniu się. Chcę zrobić maksa w lidze i rozgrywkach Ligi Konferencji. Teraźniejszość jest najważniejsza, a przyszłość pokaże, co będzie dalej.
- Czuję się bardzo dobrze, trenowałem indywidualnie, nie siedziałem w domu. Teraz przepracowałem tydzień z drużyną, czuję, że wracam do rytmu meczów, do gry w zespole. Cieszę się, że to idzie do przodu.