Amp futbol: Dwie sobotnie porażki

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu VI turnieju amp futbol ekstraklasy Legia Warszawa po walce do ostatnich sekund przegrała ze Śląskiem Wrocław 2-3. W drugim spotkaniu legioniści przegrali z Rekordem Kuloodpornymi Bielsko-Biała 1-2. W niedzielę Legia zagra z Wisłą. Legioniści zajmują 4. miejsce w tabeli. 



 


Śląsk Wrocław 3-2 (0-0) Legia Warszawa

0-1 - 20:39 Mohammed Aharchi

1-1 - 22:24 Łukasz Mazurowski

2-1 - 26:47 Ilyass Sbiyya

2-2 - 32:55 Dominik Abramczyk

3-2 - 40+2' Ilyass Sbiyya


Śląsk: 1. Maciej Materac, 7. Łukasz Mazurowski, 9. Marcin Oleksy, 10. Mohcine Chrharh, 11. Ilyass Sbiyya, 17. Maks Moroz, 18. Mateusz Warakomski


Legia: 22. Piotr Karczewski, 7. Mohammed Aharchi, 8. Adrian Stanecki, 9. Dominik Abramczyk, 11. Zaccarias Oualit Al Farfache, 21. Mariusz Adamczyk, 23. Adrian Bąk


W 21. minucie Mohammed Aharchi precyzyjnym strzałem z dalszej odległości posłał piłkę do bramki. 2 minuty później bardzo dobrym uderzeniem popisał się Łukasz Mazurowski, który wyrównał wynik spotkania. W 27. minucie doskonale bezpośrednio z rzutu wolnego uderzył Ilyass Sbiyya. W 33. minucie sam na sam wyszedł Dominik Abramczyk i przelobował bramkarza. W doliczonym czasie gry Sbiyya ustalił wynik meczu na 3-2. 



Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała 2-1 (1-0) Legia Warszawa

1-0 - 14:38 Sebastian Ziółkowski

1-1 - 20:55 Adrian Bąk

2-1 - 24:23 Dawid Dobkowski


Rekord: 22. Łukasz Miśkiewicz, 5. Krzysztof Wrona, 7. Paolo Capasso, 10. Bartosz Łastowski, 14. Sebastian Ziółkowski, 23. Dawid Dobkowski, 30. Tomasz Miś


Legia: 22. Piotr Karczewski, 7. Mohammed Aharchi, 8. Adrian Stanecki, 9. Dominik Abramczyk, 11. Zaccarias Oualit Al Farfache, 21. Mariusz Adamczyk, 23. Adrian Bąk


W 15. minucie padła bramka dla Kuloodpornych -Ziółkowski nabił bramkarza Legii z najbliższej odległości. W odpowiedzi pięknie z powietrza uderzył Adrian Bąk.  Legioniści długo nie mogli cieszyć się z wyrównania, bo już w 25. minucie Dawid Dobkowski zdobył bramkę na 2-1. 



Terminarz turniejów w sezonie 2025:
4-5 października: Bielsko-Biała




