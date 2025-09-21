Amp futbol: Wysoka porażka Legii z Wisłą
W niedzielnym meczu VI turnieju amp futbol ekstraklasy Legia Warszawa przegrała 0-7 z Wisłą Kraków. W sobotę legioniści również zanotowali dwie porażki.
Wisła Kraków 7-0 (3-0) Legia Warszawa
1-0 - 9' Olaf Tokarski
2-0 - 10' Kamil Grygiel
3-0 - 14' Kamil Grygiel
4-0 - 23' Kamil Grygiel
5-0 - 28' Krystian Kapłon
6-0 - 42' Kamil Grygiel
7-0 - 43' Matthew Dean
Wisła: 31. Mateusz Kowalczyk - 5. Olaf Tokarski, 9. Kamil Grygiel, 16. Jakub Kożuch, 17. Harry Ash, 23. Krystian Kapłon, 30. Matthew Dean
Trener: Tomasz Góralik
Legia: 1. Jakub Popławski - 7. Mohammed Aharchi, 8. Adrian Stanecki, 9. Dominik Abramczyk, 11. Zaccaris Al Ferfache, 21. Mariusz Adamczyk, 23. Adrian Bąk
Trener: Jakub Popławski
Terminarz turniejów w sezonie 2025:
4-5 października: Bielsko-Biała
