fot. Woytek / Legionisci.com
amp futbol

Amp futbol: Wysoka porażka Legii z Wisłą

Woytek, źródło: Legionisci.com

W niedzielnym meczu VI turnieju amp futbol ekstraklasy Legia Warszawa przegrała 0-7 z Wisłą Kraków. W sobotę legioniści również zanotowali dwie porażki.



 


Wisła Kraków 7-0 (3-0) Legia Warszawa

1-0 - 9' Olaf Tokarski

2-0 - 10' Kamil Grygiel

3-0 - 14' Kamil Grygiel

4-0 - 23' Kamil Grygiel

5-0 - 28' Krystian Kapłon

6-0 - 42' Kamil Grygiel

7-0 - 43' Matthew Dean


Wisła: 31. Mateusz Kowalczyk - 5. Olaf Tokarski, 9. Kamil Grygiel, 16. Jakub Kożuch, 17. Harry Ash, 23. Krystian Kapłon, 30. Matthew Dean

Trener: Tomasz Góralik


Legia: 1. Jakub Popławski - 7. Mohammed Aharchi, 8. Adrian Stanecki, 9. Dominik Abramczyk, 11. Zaccaris Al Ferfache, 21. Mariusz Adamczyk, 23. Adrian Bąk

Trener: Jakub Popławski



Terminarz turniejów w sezonie 2025:
4-5 października: Bielsko-Biała




tagi:
