9. kolejka Ekstraklasy
Przed nami 9. kolejka Ekstraklasy. Na początek GKS zagra z Cracovią. Zespół z Katowic póki co nie może zaliczyć sezonu do udanych - w 8 meczach zanotował aż 5 porażek. Aktualnie liderująca Wisła podejmie Jagiellonię. W sobotę Legia pojedzie do Częstochowy. Raków przystąpi do tego spotkania z dużą determinacją, po dwóch porażkach z rzędu. Na niedzielę zaplanowano m.in. derby Pomorza pomiędzy Pogonią i Lechią. Ciekawie zapowiada się także mecz pomiędzy dobrze spisującym się Górnikiem i Widzewem.
9. kolejka:
Piątek, 19.09.
godz. 18:00 GKS Katowice - Cracovia (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
godz. 20:30 Wisła Płock - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3)
Sobota, 20.09.
godz. 12:15 Radomiak Radom - Piast Gliwice (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Arka Gdynia - Korona Kielce (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lech Poznań (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Raków Częstochowa - Legia Warszawa (C+ Sport 3)
Niedziela, 21.09.
godz. 12:15 Zagłębie Lubin - Motor Lublin (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Górnik Zabrze - Widzew Łódź (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
