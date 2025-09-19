Raport kartkowy przed meczem z Rakowem
Żaden z piłkarzy Legii Warszawa nie będzie pauzował z powodu żółtych lub czerwonych kartek w meczu 9. kolejki Ekstraklasy z Rakowem Częstochowa.
Spotkanie odbędzie się w sobotę, 20 września o godzinie 20:15.
Żółte kartki legionistów w lidze:
2 - Bartosz Kapustka
1 - Artur Jędrzejczyk, Patryk Kun, Radovan Pankov, Arkadiusz Reca, Petar Stojanović, Damian Szymański, Wojciech Urbański, Paweł Wszołek
