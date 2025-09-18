Przybył sędzią meczu z Rakowem
Jarosław Przybył z Kluczborka został wyznaczony do sędziowania meczu 9. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Rakowem Częstochowa i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Adam Kupsik i Sebastian Mucha, sędzią technicznym będzie Sebastian Krasny, a w wozie VAR zasiądą Damian Kos i Marcin Borkowski. Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę, 20 września o godz. 20:15.
Obsada sędziowska 9. kolejki:
GKS Katowice - Cracovia: Szymon Marciniak (Płock)
Wisła Płock - Jagiellonia Białystok: Piotr Lasyk (Bytom)
Radomiak Radom - Piast Gliwice: Karol Arys (Szczecin)
Arka Gdynia - Korona Kielce: Mateusz Piszczelok (Katowice)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lech Poznań: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)
Raków Częstochowa - Legia Warszawa: Jarosław Przybył (Kluczbork)
Zagłębie Lubin - Motor Lublin: Łukasz Karski (Słupsk)
Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk: Marcin Kochanek (Opole)
Górnik Zabrze - Widzew Łódź: Paweł Raczkowski (Warszawa)
