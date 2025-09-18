Jarosław Przybył, Bartosz Kapustka - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Przybył sędzią meczu z Rakowem

Redakcja, źródło: Legionisci.com

Jarosław Przybył z Kluczborka został wyznaczony do sędziowania meczu 9. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Rakowem Częstochowa i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Adam Kupsik i Sebastian Mucha, sędzią technicznym będzie Sebastian Krasny, a w wozie VAR zasiądą Damian Kos i Marcin Borkowski. Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę, 20 września o godz. 20:15.




Obsada sędziowska 9. kolejki:

GKS Katowice - Cracovia: Szymon Marciniak (Płock)
Wisła Płock - Jagiellonia Białystok: Piotr Lasyk (Bytom)
Radomiak Radom - Piast Gliwice: Karol Arys (Szczecin)
Arka Gdynia - Korona Kielce: Mateusz Piszczelok (Katowice)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lech Poznań: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)
Raków Częstochowa - Legia Warszawa: Jarosław Przybył (Kluczbork)
Zagłębie Lubin - Motor Lublin: Łukasz Karski (Słupsk)
Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk: Marcin Kochanek (Opole)
Górnik Zabrze - Widzew Łódź: Paweł Raczkowski (Warszawa)




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Paco - 35 minut temu, *.akamaitechnologies.com

Ten facet robi wszystko aby działać przeciwko Legii

odpowiedz
Hautausmaa - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl

Leżymy i kwiczymy. Nie uwierzę, aż nie zobaczę koparek.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!