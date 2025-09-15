Legia 4. w finale Ligi Młodzieżowej PZSS w karabinie
W Gdyni odbył się XIII Finał Ligi Młodzieżowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Legia wystawiła drużynę karabinową, która była bardzo blisko zdobycia brązowego medalu. W kluczowym meczu legioniści nieznacznie (58:62) przegrali z Gwardią Zielona Góra. Nasz zespół wystąpił w składzie: Jagoda Piotrowska, Arina Starevich, Elżbieta Kossakowska, Agata Król.
Wyniki legionistów w karabinie:
Zawisza Bydgoszcz 14:10 Legia Warszawa
Kamila Lutowska - Jagoda Piotrowska 4:4
Martyna Kowalska - Arina Starevich 4:4
Izabela Szoch - Elżbieta Kossakowska 6:2
Legia Warszawa 10:14 TKS LOK Tarnów
Jagoda Piotrowska - Pola Suwara 2:6
Arina Starevich - Korneliusz Naklicki 4:4
Elżbieta Kossakowska - Maciej Erazmus 4:4
Legia Warszawa 15:9 Husaria Krosno
Jagoda Piotrowska - Jolanta Śmietana 4:4
Arina Starevich - Jakub Ptaszyk 4:4
Elżbieta Kossakowska - Julia Kubal 7:1
O 3. miejsce: Legia Warszawa 58:62 Gwardia Zielona Góra
Agata Król - Julia Kaczmarek 19:21
Arina Starevich - Laura Adamska 13:27
Jagoda Piotrowska - Jeremi Cieślak 26:14