Kosyrz drugi w deblu na OTK U-18 w Złotoryi
W Złotoryi odbył się tenisowy turniej OTK do lat 16, w którym Franciszek Kosyrz wraz z Michałem Chyłą (Olimpia Poznań) zajęli drugie miejsce w grze podwójnej.
Wyniki legionisty:
I runda: Franciszek Kosyrz - Aleksander Jadczak (Górnik Bytom) 2-6, 2-6
I runda: Franciszek Kosyrz/Michał Chyła (Olimpia Poznań) - Aleksander Jadczak/Antoni Zasławski 7-6(5), 6-3
1/2 finału: Kosyrz/Chyła - Mateusz Gagatek/Ignacy Pankowski 6-3, 6-4
Finał: Kosyrz/Chyła - Antoni Pelc/Mikołaj Woźnicki 2-6, 3-6