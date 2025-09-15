Legia 2. w II turnieju sezonu 2025/26 w Rudzie Śląskiej
Rugbistki Legii Warszawa zajęły drugie miejsce, w drugim w sezonie 2025/26 turnieju mistrzostw Polski w rugby 7-osobowym, który rozegrany został w Rudzie Śląskiej. W finale legionistki przegrały 0-33 z Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk. Cieszy powrót na boisko Tamary Czumer-Iwin.
Nasza satelicka drużyna, Mazovia Mińsk Mazowiecki zajęła miejsce trzecie, po wygranej w decydującym spotkaniu z Arką Gdynia 33-5.
Wyniki legionistek:
Legia Warszawa 53-0 Mazovia Mińsk Maz.
Legia Warszawa 45-0 Bestie Rugby Kraków
1/2 finału: Legia Warszawa 55-0 RC Arka Gdynia
Finał: Legia Warszawa 0-33 Biało-Zielone Ladies Gdańsk
tagi: Legia Warszawa rugby kobiet