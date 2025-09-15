fot. Legia Rugby Kobiet
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Rugby kobiet

Legia 2. w II turnieju sezonu 2025/26 w Rudzie Śląskiej

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Rugbistki Legii Warszawa zajęły drugie miejsce, w drugim w sezonie 2025/26 turnieju mistrzostw Polski w rugby 7-osobowym, który rozegrany został w Rudzie Śląskiej. W finale legionistki przegrały 0-33 z Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk. Cieszy powrót na boisko Tamary Czumer-Iwin.



 


Nasza satelicka drużyna, Mazovia Mińsk Mazowiecki zajęła miejsce trzecie, po wygranej w decydującym spotkaniu z Arką Gdynia 33-5.


Wyniki legionistek:
Legia Warszawa 53-0 Mazovia Mińsk Maz.
Legia Warszawa 45-0 Bestie Rugby Kraków
1/2 finału: Legia Warszawa 55-0 RC Arka Gdynia
Finał: Legia Warszawa 0-33 Biało-Zielone Ladies Gdańsk




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!