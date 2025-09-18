Koszulki-cegiełki "Z Legionów myśmy powstali"
Kibice Legii przygotowali koszulkę-cegiełkę z okazji zbliżającej się rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Koszulki "Z Legionów myśmy powstali", przedstawiające historyczną drużynę Legii, herb z 1916 roku, herb obecny, a także godło narodowe, zamawiać można za 80 złotych.
Zapisy prowadzone są mailowo: legiapamietamy1916@gmail.com do 28 września, odbiory ok. 25 października.
Cały dochód zostanie przeznaczony na szereg prowadzonych akcji patriotycznych przez grupę Legia PamiętaMY.
