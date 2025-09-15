LK: Weekendowe wyniki rywali Legii

Poniedziałek, 15 września 2025 r. 15:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W weekend swoje ligowe spotkania rozegrały zespoły z którymi Legia Warszawa zmierzy się w fazie ligowej Ligi Konferencji. Pierwszych porażek w sezonie 2025/26 doznały najbliższy europejski rywal stołecznej drużyny Samsunspor oraz Sparta Praga. Fenomenalną serię siedmiu zwycięstw z rzędu zaprzepaścił NK Celje, który odwrócił losy swojego meczu z 0-3 na 3-3. Punktami z rywalem podzielił się także Szachtar Donieck. Pewne zwycięstwa zanotowały natomiast FC Noah Erywań i Lincoln Red Imps.





Samsunspor Kulübü

W 5. kolejce tureckiej Süper Lig Samsunspor przegrał na własnym stadionie z Antalyasporem 1-2. Dla tureckiego zespołu była to pierwsza ligowa porażka w tym sezonie. Jedyną bramkę dla Samsunsporu zdobył w 51. minucie ofensywny pomocnik, Carlo Holse. W 39. minucie boisko z powodu urazu opuścił kapitan i podstawowy prawy obrońca zespołu - Zeki Yavru. Drużyna z Samsunu zajmuje obecnie 9. miejsce w tabeli z 7 punktami i jednym meczem zaległym.





5. kolejka Süper Lig: Samsunspor Kulübü 1-2 (0-1) Antalyaspor

0-1 21' Soner Dikmen

0-2 46' Georgij Dżikija

1-2 51' Carlo Holse





Samsunspor: 1. Okan Koçuk - 18. Zeki Yavru (39' 2. Josafat Mendes), 37. Lubomir Satka, 4. Rick Van Drongelen, 17. Logi Tomasson (85' 22. Polat Yaldir) - 29. Antoine Makoumbou (46' 70. Tanguy Coulibaly), 10. Olivier Ntcham - 7. Anthony Musaba, 21. Carlo Holse, 77. Afonso Sousa (72' 5. Celil Yüksel) - 9. Marius Mouandilmadji





Żółte kartki: Coulibaly, Mouandilmadji, Mendes - Ceesay, Cuesta











Szachtar Donieck

W 5. kolejce ukraińskiej Premier-liha Szachtar Donieck zremisował 1-1 z jednym z beniaminków Metalistem 1925 Charków. Drużyna z Doniecka do przerwy uzyskała jednobramkowe prowadzenie dzięki wykorzystanej "jedenastce" przez Artema Bondarenkę. Gospodarze walczyli jednak do końca i doprowadzili do wyrównania w 85. minucie. Szachtar plasuje się na 3. miejscu w tabeli, tracąc dwa punkty do lidera.





5. kolejka Premier-liha: Metalist 1925 Charków 1-1 (0-1) Szachtar Donieck

0-1 22' Artem Bodnarenko (k.)

1-1 85' Ivan Kaluzny





Szachtar: 31. Dmytro Riznyk - 17. Vinicius Tobias, 5. Walerij Bondar, 22. Mykoła Matwijenko, 18. Irakli Azarovi (73' 26. Juchym Konoplia) - 27. Oleg Ocheretko - 30. Alisson Santana - 21. Artem Bondarenko, 6. Marlon Gomes (65' 11. Newerton Palmares), 10. Pedrinho - 19. Kaua Elias (65' 8. Dmytro Kryskiw)





Żółte kartki: Szabanow, Kaluzny - Ocheretko, Palmares











NK Celje

Słoweński zespół przerwał swoją niesamowitą passę siedmiu zwycięstw ligowych z rzędu i w 8. kolejce Prva Liga po szalonym meczu zremisował 3-3 z FC Koper. Drużyna z Celje do 80 minuty przegrywała 0-3, ale dzięki bramkom w 82. i 85. minucie, a także trafieniu z czwartej minuty doliczonego czasu drugiej połowy, udało jej się wywalczyć cenny remis. NK Celje po ośmiu rundach jest zdecydowanym liderem w swojej lidze z aż ośmiopunktową przewagą nad drugim NK Maribor.





8. kolejka Prva Liga: FC Koper 3-3 (1-0) NK Celje

1-0 35' Veljko Mijailović

2-0 62' Leo Rimac

3-0 68' Juanjo Nieto (s.)

3-1 82' Damjan Vuklisević

3-2 85' Matej Poplatnik

3-3 90+4' Artemijus Tutyskinas





Celje: 1. Zan Luk Leban - 2. Juanjo Nieto, 3. Damjan Vuklisević, 6. Artemijus Tutyskinas - 23. Žan Karničnik, 7. Florjan Jevsenak (46' 17. Andrej Kotnik), 4. Darko Hrka (46' 13. Papa Daniel), 8. Mario Kvesić (65' 27. Vitaliy Lisakowicz) - 20. Nikita Iosifov, 9. Franko Kovacević (74' 99. Matej Poplatnik), 10. Danijel Šturm (74' 28. Rudi Požeg Vancaš)





Żółte kartki: Curcio, Jelić Balta, Longonda, Mijailović, Omladić - Kovacević, Vuklisević, Karničnik, Nieto, Tutyskinas, Daniel











Sparta Praga

Czeski zespół, podobnie jak turecki Samsunspor, w ubiegły weekend także zanotował swoją pierwszą porażkę ligową w sezonie 2025/26. Drużyna ze stolicy Czech uległa na wyjeździe FC Hradec Králové 1-2. Wszystkie bramki w tym meczu padły w pierwszych dziesięciu minutach. Sparta przez tą porażkę utraciła pozycję lidera na rzecz Slavii Praga do której traci teraz jeden punkt.





8. kolejka Chance Liga: FC Hradec Králové 2-1 (2-1) AC Sparta Praga

1-0 5' Uchenna Aririerisim (s.)

2-0 7' Vladimir Darida

2-1 10' Veljko Birmancević





Sparta: 1. Peter Vindahl Jensen - 16. Uchenna Aririerisim (70' 36. Garang Kuol), 25. Asger Sørensen, 30. Jaroslav Zeleny - 2. Martin Suchomel (46' 17. Angelo Preciado), 26. Patrik Vydra (70' 18. Lukas Sadilek), 6. Kaan Kairinen, 7. John Mercado - 14. Veljko Birmancević, 10. Jan Kuchta, 9. Albion Rrahmani (83' 4. Jakub Martinec)





Żółte kartki: Darida, Horak, Petrasek, Chvatal, Vlkanova - Aririerisim, Vydra, Preciado, Kairinen











Noah Erywań

Po zeszłotygodniowej porażce zespół z Armenii powrócił na zwycięską ścieżkę, pokonując na własnym stadionie w derbach Erywaniu Pyunik 3-1. Noah dzięki temu zwycięstwu przeskoczył bezpośredniego rywala i przesunął się na 4. pozycję w tabeli. Drużyna z Erywaniu traci do lidera trzy punkty i ma dwa zaległe mecze do rozegrania.





6. kolejka Fastex Premier League: FC Noah Erywań 3-1 (1-0) Pyunik Erywań

1-0 3' Marin Jakolis

1-1 62' Gevorg Tarakczjan

2-1 65' Helder Ferreira

3-1 78' Daniel Agbaljan (s.)





Noah: 22. Ognjen Cancarević - 19. Hovhannes Hambardzumyan (46' 10. Artak Daszjan), 39. Nathanaël Saintini, 3. Sergej Muradjan, 33. David Sualehe - 88. Yan Eteki, 14. Takuto Oshima (89' 27. Gor Manweljan)- 7. Helder Ferreira, 17. Gustavo Sangare (80' 77. Alen Grgić), 47. Marin Jakolis (80' 6. Eric Boakye) - 9. Matheus Aias (70' 32. Nardin Mulahusejnović)





Żółte kartki: Oshima - Islamović, Almeida











Lincoln Red Imps

Drużyna z Gibraltaru w ubiegły weekend dopiero zainaugurowała rozgrywki ligowe. Na rozpoczęcie zmagań w Gibraltar Football League Lincoln ograł 4-0 Lions Gibraltar FC. Obecny mistrz kraju już do przerwy prowadził 2-0. Lincol do lidera tabeli traci 6 punktów, jednak prowadzący St Josephs FC rozegrał już 4 spotkania.





4. kolejka Gibraltar Football League: Lincoln Red Imps 4-0 (2-0) Lions Gibraltar FC

1-0 13' Toni Garcia

2-0 37' Tjay De Barr

3-0 49' Victor Vllacanas Morales

4-0 90+4' Nicholas Pozo





Lincoln (skład wyjściowy): 13. Jaylan Hankins - 5. Ibrahim Ayew, 6. Bernardo Lopes, 3. Christian Rutjens, 21. Nano - 22. Graeme Torrilla, 8. Mandi, 18. Toni Garcia - 70. Victor Villacañas, 11. Juanje Argüez, 10. Tjay De Barr











