Młodzież: mecze weekendowe

Juniorzy starsi, mimo sporej nadal ilości absencji w formacji ofensywnej, zdołali przełamać złą serię i wygrali 3-0 z zamykającą tabelę Resovią. W CLJ U17 legioniści nie zdołali "dowieźć" 3-bramkowej przewagi w meczu z Wisłą Kraków. Zespół U16 po niełatwym meczu pokonał 3-1 Ożarowiankę U17. Legia U15 wygrąłą 9-0 z wisłąPłock, a LEgia U14 pokonaał3-2 Legia
CLJ U19 (2007 i mł.): Resovia Rzeszów 0-3 (0-1) Legia U19
Gole:
0-1 41 min. Fabian Mazur (rzut wolny)
0-2 47 min. Szymon Piasta (as. Fabian Mazur)
0-3 90+2 min. Jan Kniat b.a.
Legia: Jan Bienduga - Szymon Chojecki (46' Dawid Korzeniowski), Franciszek Pollok, Mateusz Lauryn - Daniel Foks (85' Dawid Foks), Maciej Ruszkiewicz, Filip Przybyłko (68' Jan Kniat), Samuel Kovacik (65' Stanisław Kubiak) - Szymon Piasta (75' Jan Gawarecki), Fabian Mazur, Jakub Gliwa.
Trener: Arkadiusz Adach, II trener: Marcel Gawor i Dominik Ciarkowski
1 liga maz.U18 (2008 i mł.): Legia Soccer Schools 2-0(1-0) Młodzik-18 Radom ''08
Gole:
1-0 18 min. Hryhorij Sydorenko
2-0 54 min. Jakub Drzazga
CLJ U17 (2009 i mł.): Legia 3-3 (2-0) Wisła Kraków 09
Gole:
1-0 5 min. Marcel Laszczyk b.a.
2-0 30 min. Daniil Pyłypczuk as. Tymoteusz Leśniak
3-0 51 min. Daniił Pyłypczuk b.a.
3-1 52 min. Alan Bąk (rzut karny)
3-2 56 min. Oliwier Krzak
3-3 85 min. Tomasz Durlak
Legia: Denys Stoliarenko - Igor Owczarczyk, Bartosz Korżyński (46. Marek Suchodół), Oskar Krakowiak, Jarosław Kuc - Marcel Laszczyk, Hoang Nguyen, Filip Kwiecień (76. Jan Rodak) - Igor Brzeziński (58. Adam Łukasiewicz), Daniil Pylypchuk, Tymoteusz Leśniak
Trener: Jakub Renosik, II trener: Kamil Kuprianowicz, Paweł Przybył
Ekstraliga U17 (2009 i mł.): Legia U16 3-1 KS Ożarowianka Ożarów Maz. U17
Gole:
1-0 19 min. Aleks Szybalski (as. Xavier Dąbkowski)
1-1 50 min. Justyn Zinko (as. Wiktor Górski)
2-1 58 min. Jan Woszczyk (sam., as.Xavier Dąbkowski z rogu)
3-1 90+3 min. Mateusz Pawłowski (karny na Aleksie Rzepkowskim)
Strzały: Legia 19(9) - KSO 12(6)
Legia: Franciszek Golański - Olivier Pruszyński, Mikołaj Maćkowiak, Igor Lechecki - Aleks Szybalski [11], Xavier Dąbkowski, Filip Reszka [11](65' Artur Szmyt), Jan Szybicki (53' Aleks Rzepkowski) - Dawid Rodak, Kacper Kwiatkowski [11](53' Mateusz Pawłowski), Aleksander Badowski
Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Maciej Gadowski, Łukasz Turzyniecki
1 liga okr. U17: Legia Soccer Schools U17 1-4 MKS Piaseczno '09
Gole:
0-1 10 min. Kacper Mielus
0-2 34 min. Krzysztof Seremak
0-3 44 min. Krzysztof Seremak
1-3 65 min. Jakub Jędrasik
1-4 85 min. Kacper Tujak
CLJ U15 (2011 i mł.): Legia Warszawa 9-0 (6-0 Wisła Płock '11
Gole:
1-0 6 min. Fryderyk Paprocki (as. Michał Kucała)
2-0 22 min. Fryderyk Paprocki (dobitka strzału Karola Koniecznego)
3-0 32 min. Fryderyk Paprocki (as. Karol Konieczny)
4-0 34 min. Kajetan Zaliwski (as. Marcin Kośmiński)
5-0 35 min. Fryderyk Paprocki (as. Marcin Kośmiński)
6-0 39 min. Fryderyk Paprocki (as. Cyprian Lipiński)
7-0 46 min. Michał Kucała (rzut karny)
8-0 63 min. Mikołaj Ćwikilewicz (as. Stanisław Maisiuk)
9-0 77 min. Antoni Kośmider (as. Mikołaj Ćwikilewicz)
Strzały (celne): Legia 31(18) - Wisła 2(0)
Legia: Gabriel Magdziak - Szymon Piegat, Wojciech Kuś, Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski - Jan Kaczorowski (50' Antoni Kośmider), Karol Konieczny, Kajetan Zaliwski (50' Stanislav Maisiuk) - Fryderyk Paprocki (65' Szymon Wlazło), Michał Kucała (50' Mikołaj Ćwikilewicz), Marcin Kośmiński
Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki i Tomasz Ligudziński
Ekstraliga U15 (201 i mł.): Legia U14 3-2 (1-0) Mazovia Mińsk Maz. U15
Gole:
1-0 11 min. Nikodem Staroń (as. Karol Szczepek)
2-0 20 min. Aleksander Rybka b.a.
2-1 31 min. Alan Nowak
2-2 62 min. Wiktor Dąbrowski
3-2 71 min. Karol Grzyb (z dystansu)
Strzały (celne) [30-80']: Legia 10(6) - Mazovia 14(6)
Legia: Juliusz Onyszko, Adam Dobrowolski - Michał Har, Aleksander Kocot, Jakub Kruk, Oskar Matusiewicz, Filip Jasiński, Nikodem Staroń, Karol Szczepek, Bartłomiej Cząstka, Aleksander Rybka, Adam Smoła, Igor Arkuszewski, Ignacy Silski, Karol Grzyb, Łukasz Stankiewicz, Mateusz Krzyczmonik, Oskar Marzec
Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak, Maciej Kokosza
IV liga U13: CPI Warszawa - Legia Soccer Schools U13 (2013)
Dobra postawa legionistów okraszona sporą ilością goli; pamiętać należy wszakże, że tym razem przeciwnikiem był drużyna złożona ze stosunkowo początkujących jak na ten wiek graczy.
Liga U10 (2016 i mł.): Pogoń Grodzisk Maz. 2016A - Legia Warszawa U10
Liga U8 (2018 i mł.): Ząbkovia Ząbki 2018 - Legia Warszawa 18
Strzały (celne): Ząbkovia 23 (12) - Legia 63 (23)
Legia: Gustaw Łoniewski, Kuba Klimejko, Tymon Podolski, Makar Vorobets, Wincent Chaciński, Leonard Świerczewski, Hubert Wróbel, Adam Kłopotowski
Trener: Łukasz Wawer
