REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Młodzież: mecze weekendowe

Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi, mimo  sporej nadal ilości absencji w formacji ofensywnej, zdołali  przełamać złą serię i wygrali 3-0 z zamykającą tabelę Resovią. W CLJ U17 legioniści nie zdołali "dowieźć" 3-bramkowej przewagi w meczu z Wisłą Kraków. Zespół U16 po niełatwym meczu pokonał 3-1 Ożarowiankę U17. Legia U15 wygrąłą 9-0 z wisłąPłock, a LEgia U14 pokonaał3-2 Legia 
Więcej szczegółów wkrótce.



CLJ U19 (2007 i mł.): Resovia Rzeszów 0-3 (0-1) Legia U19

Gole:

0-1 41 min. Fabian Mazur (rzut wolny)

0-2 47 min. Szymon Piasta (as. Fabian Mazur)

0-3 90+2 min. Jan Kniat b.a.

Legia: Jan Bienduga - Szymon Chojecki (46' Dawid Korzeniowski), Franciszek Pollok, Mateusz Lauryn - Daniel Foks (85' Dawid Foks), Maciej Ruszkiewicz, Filip Przybyłko (68' Jan Kniat), Samuel Kovacik (65' Stanisław Kubiak) - Szymon Piasta (75' Jan Gawarecki), Fabian Mazur, Jakub Gliwa.

Trener: Arkadiusz Adach, II trener: Marcel Gawor i Dominik Ciarkowski


1 liga maz.U18 (2008 i mł.): Legia Soccer Schools 2-0(1-0) Młodzik-18 Radom ''08

Gole:

1-0 18 min. Hryhorij Sydorenko

2-0 54 min. Jakub Drzazga


CLJ U17 (2009 i mł.): Legia 3-3 (2-0) Wisła Kraków 09

Gole:

1-0 5 min. Marcel Laszczyk b.a.

2-0 30 min. Daniil Pyłypczuk as. Tymoteusz Leśniak

3-0 51 min. Daniił Pyłypczuk b.a.

3-1 52 min. Alan Bąk (rzut karny)

3-2 56 min. Oliwier Krzak

3-3 85 min. Tomasz Durlak


Legia: Denys Stoliarenko - Igor Owczarczyk, Bartosz Korżyński (46. Marek Suchodół), Oskar Krakowiak, Jarosław Kuc - Marcel Laszczyk, Hoang Nguyen, Filip Kwiecień (76. Jan Rodak) - Igor Brzeziński (58. Adam Łukasiewicz), Daniil Pylypchuk, Tymoteusz Leśniak

Trener: Jakub Renosik, II trener: Kamil Kuprianowicz, Paweł Przybył


Ekstraliga U17 (2009 i mł.): Legia U16 3-1 KS Ożarowianka Ożarów Maz. U17

Gole:

1-0 19 min. Aleks Szybalski (as. Xavier Dąbkowski)

1-1 50 min. Justyn Zinko (as. Wiktor Górski)

2-1 58 min. Jan Woszczyk (sam., as.Xavier Dąbkowski z rogu)

3-1 90+3 min. Mateusz Pawłowski (karny na Aleksie Rzepkowskim)


Strzały: Legia 19(9) - KSO 12(6)


Legia: Franciszek Golański - Olivier Pruszyński, Mikołaj Maćkowiak, Igor Lechecki - Aleks Szybalski [11], Xavier Dąbkowski, Filip Reszka [11](65' Artur Szmyt), Jan Szybicki (53' Aleks Rzepkowski) - Dawid Rodak, Kacper Kwiatkowski [11](53' Mateusz Pawłowski), Aleksander Badowski

Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Maciej Gadowski, Łukasz Turzyniecki


1 liga okr. U17: Legia Soccer Schools U17 1-4 MKS Piaseczno '09

Gole: 

0-1 10 min. Kacper Mielus

0-2 34 min. Krzysztof Seremak

0-3 44 min. Krzysztof Seremak

1-3 65 min. Jakub Jędrasik

1-4 85 min. Kacper Tujak


CLJ U15 (2011 i mł.): Legia Warszawa 9-0 (6-0 Wisła Płock '11

Gole:

1-0 6 min. Fryderyk Paprocki (as. Michał Kucała)

2-0 22 min. Fryderyk Paprocki (dobitka strzału Karola Koniecznego)

3-0 32 min. Fryderyk Paprocki (as. Karol Konieczny)

4-0 34 min. Kajetan Zaliwski (as. Marcin Kośmiński)

5-0 35 min. Fryderyk Paprocki (as. Marcin Kośmiński)

6-0 39 min. Fryderyk Paprocki (as. Cyprian Lipiński)

7-0 46 min. Michał Kucała (rzut karny)

8-0 63 min. Mikołaj Ćwikilewicz (as. Stanisław Maisiuk)

9-0 77 min. Antoni Kośmider (as. Mikołaj Ćwikilewicz)


Strzały (celne): Legia  31(18) - Wisła 2(0)


Legia: Gabriel Magdziak - Szymon Piegat, Wojciech Kuś, Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski - Jan Kaczorowski (50' Antoni Kośmider), Karol Konieczny, Kajetan Zaliwski (50' Stanislav Maisiuk) - Fryderyk Paprocki (65' Szymon Wlazło), Michał Kucała (50' Mikołaj Ćwikilewicz), Marcin Kośmiński

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki i Tomasz Ligudziński


Ekstraliga U15 (201 i mł.): Legia U14 3-2 (1-0)  Mazovia Mińsk Maz. U15

Gole:

1-0 11 min. Nikodem Staroń  (as. Karol Szczepek)

2-0 20 min. Aleksander Rybka b.a.

2-1 31 min.  Alan Nowak

2-2 62 min. Wiktor Dąbrowski

3-2 71 min. Karol Grzyb (z dystansu)


Strzały (celne)  [30-80']: Legia 10(6) - Mazovia 14(6)


Legia: Juliusz Onyszko, Adam Dobrowolski - Michał Har, Aleksander Kocot, Jakub Kruk, Oskar Matusiewicz, Filip Jasiński, Nikodem Staroń, Karol Szczepek, Bartłomiej Cząstka, Aleksander Rybka, Adam Smoła, Igor Arkuszewski, Ignacy Silski, Karol Grzyb, Łukasz Stankiewicz, Mateusz Krzyczmonik, Oskar Marzec

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak, Maciej Kokosza


IV liga U13: CPI Warszawa - Legia Soccer Schools U13 (2013)


Dobra postawa legionistów okraszona sporą ilością goli; pamiętać należy wszakże, że tym razem przeciwnikiem był drużyna złożona ze stosunkowo początkujących jak na ten wiek graczy.

Liga U10 (2016 i mł.): Pogoń Grodzisk Maz. 2016A - Legia Warszawa U10


Liga U8 (2018 i mł.): Ząbkovia Ząbki 2018 - Legia Warszawa 18


Strzały (celne): Ząbkovia 23 (12) - Legia 63 (23)


Legia: Gustaw Łoniewski, Kuba Klimejko, Tymon Podolski, Makar Vorobets, Wincent Chaciński, Leonard Świerczewski, Hubert Wróbel, Adam Kłopotowski

Trener: Łukasz Wawer




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!