I runda Pucharu Polski
W dniach 23-25 września rozgrywane będą mecze I rundy Pucharu Polski. W środę, 24 września, Legia II Warszawa zmierzy się w LTC z Górnikiem Zabrze. Spotkanie będzie transmitowane na antenie TVP Sport.
I runda:
Wtorek, 23.09.
godz. 14:30 LKS II Goczałkowice Zdrój - Stal Stalowa Wola (TVP Sport)
godz. 15:00 Miedź II Legnica - Świt Szczecin
godz. 17:30 Stal Rzeszów - Korona Kielce (TVP Sport)
godz. 18:00 Warta Poznań - Polonia Bytom
godz. 18:00 Stal Mielec - Puszcza Niepołomice
godz. 19:00 Gryf Słupsk - Polonia Warszawa
godz. 19:00 Polonia Środa Wielkopolska - Olimpia Grudziądz
godz. 20:30 GKS Katowice - Wisła Płock (TVP Sport)
Środa, 24.09.
godz. 12:30 Legia II Warszawa - Górnik Zabrze (TVP Sport)
godz. 15:15 Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Lechia Gdańsk (TVP Sport)
godz. 15:30 Siarka Tarnobrzeg - Hutnik Kraków
godz. 15:30 Małapanew Ozimek - Znicz Pruszków
godz. 15:30 Korona II Kielce - Piast Gliwice
godz. 15:30 Beskid Andrychów - Chojniczanka Chojnice
godz. 16:30 Flota Świnoujście - GKS Jastrzębie
godz. 17:30 Górnik Łęczna - Cracovia (Łączy Nas Piłka TV)
godz. 18:00 ŁKS Łomża - Odra Opole
godz. 18:00 GKS Wikielec - Podbeskidzie Bielsko-Biała
godz. 18:00 Zawisza Bydgoszcz - GKS Tychy
godz. 18:30 Miedź Legnica - Pogoń Siedlce
godz. 21:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź (TVP Sport)
Czwartek, 25.09.
godz. 14:00 Avia Świdnik - Ruch Chorzów (Łączy Nas Piłka TV)
godz. 14:30 Odra Bytom Odrzański - Wisła Kraków (TVP Sport)
godz. 17:30 Radomiak Radom - Zagłębie Lubin (TVP Sport)
godz. 19:00 ŁKS Łódź - Chrobry Głogów
godz. 20:30 Arka Gdynia - Motor Lublin (TVP Sport)
Wtorek, 30.09.
godz. 18:00 Lechia Tomaszów Mazowiecki - Śląsk Wrocław
Kotwica Kołobrzeg 0-3 (walkower) Pogoń Szczecin
Terminarz i wyniki Pucharu Polski
