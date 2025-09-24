fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Trwa I runda Pucharu Polski

Mishka, źródło: Legionisci.com

W dniach 23-25 września rozgrywane będą mecze I rundy Pucharu Polski. W środę, 24 września, Legia II Warszawa zmierzy się w LTC z Górnikiem Zabrze. Spotkanie będzie transmitowane na antenie TVP Sport. 



 


I runda:


LKS II Goczałkowice Zdrój 3-1 pd. Stal Stalowa Wola
Miedź II Legnica 1-3 Świt Szczecin
Stal Rzeszów 0-1 Korona Kielce
Warta Poznań 0-1 Polonia Bytom
Stal Mielec 1-2 Puszcza Niepołomice
Gryf Słupsk 1-0 pd. Polonia Warszawa
Polonia Środa Wielkopolska 1-3 Olimpia Grudziądz
GKS Katowice 4-2 Wisła Płock


Środa, 24.09.
godz. 12:30 Legia II Warszawa - Górnik Zabrze (TVP Sport)
godz. 15:15 Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Lechia Gdańsk (TVP Sport)
godz. 15:30 Siarka Tarnobrzeg - Hutnik Kraków
godz. 15:30 Małapanew Ozimek - Znicz Pruszków
godz. 15:30 Korona II Kielce - Piast Gliwice
godz. 15:30 Beskid Andrychów - Chojniczanka Chojnice
godz. 16:30 Flota Świnoujście - GKS Jastrzębie
godz. 17:30 Górnik Łęczna - Cracovia (Łączy Nas Piłka TV)
godz. 18:00 ŁKS Łomża - Odra Opole
godz. 18:00 GKS Wikielec - Podbeskidzie Bielsko-Biała
godz. 18:00 Zawisza Bydgoszcz - GKS Tychy
godz. 18:30 Miedź Legnica - Pogoń Siedlce
godz. 21:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź (TVP Sport)


Czwartek, 25.09.

godz. 14:00 Avia Świdnik - Ruch Chorzów (Łączy Nas Piłka TV)
godz. 14:30 Odra Bytom Odrzański - Wisła Kraków (TVP Sport)
godz. 17:30 Radomiak Radom - Zagłębie Lubin (TVP Sport)
godz. 19:00 ŁKS Łódź - Chrobry Głogów
godz. 20:30 Arka Gdynia - Motor Lublin (TVP Sport)


Wtorek, 30.09.

godz. 18:00 Lechia Tomaszów Mazowiecki - Śląsk Wrocław 


Kotwica Kołobrzeg 0-3 (walkower) Pogoń Szczecin


Terminarz i wyniki Pucharu Polski




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Allen - 11 godzin temu, *.orange.pl

Po ile bilety na ten mecz?

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!