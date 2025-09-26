Wyniki I rundy Pucharu Polski. Koniec przygody Legii II
Zakończyła się I runda Pucharu Polski. Legia II przegrała z Górnikiem Zabrze i odpadła z rozgrywek. Niespodziewanie do kolejnej rundy awansował LKS II Goczałkowice Zdrój, a także Avia Świdnik, która pokonała Ruch Chorzów. Losowanie par 1/16 finału PP odbędzie się 1 października.
Jeden mecz odbędzie się dopiero 30 września.
I runda:
LKS II Goczałkowice Zdrój 3-1 pd. Stal Stalowa Wola
Miedź II Legnica 1-3 Świt Szczecin
Stal Rzeszów 0-1 Korona Kielce
Warta Poznań 0-1 Polonia Bytom
Stal Mielec 1-2 Puszcza Niepołomice
Gryf Słupsk 1-0 pd. Polonia Warszawa
Polonia Środa Wielkopolska 1-3 Olimpia Grudziądz
GKS Katowice 4-2 Wisła Płock
Legia II Warszawa 0-3 Górnik Zabrze
Pogoń Grodzisk Mazowiecki 0-1 Lechia Gdańsk
Siarka Tarnobrzeg 0-1 Hutnik Kraków
Małapanew Ozimek 1-2 pd. Znicz Pruszków
Korona II Kielce 0-1 Piast Gliwice
Beskid Andrychów 0-3 Chojniczanka Chojnice
Flota Świnoujście 2-2, k. 5-3 GKS Jastrzębie
Górnik Łęczna 1-5 Cracovia
ŁKS Łomża 0-2 Odra Opole
GKS Wikielec 2-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała
Zawisza Bydgoszcz 2-0 GKS Tychy
Miedź Legnica 2-0 Pogoń Siedlce
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2-2, k. 4-5 Widzew Łódź
Avia Świdnik 3-1 Ruch Chorzów
Odra Bytom Odrzański 0-1 Wisła Kraków
Radomiak Radom 0-2 pd. Zagłębie Lubin
ŁKS Łódź 5-3 pd. Chrobry Głogów
Arka Gdynia 1-0 Motor Lublin
Kotwica Kołobrzeg 0-3 (walkower) Pogoń Szczecin
Wtorek, 30.09.
godz. 18:00 Lechia Tomaszów Mazowiecki - Śląsk Wrocław
Terminarz i wyniki Pucharu Polski
