fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Wyniki I rundy Pucharu Polski. Koniec przygody Legii II

Mishka, źródło: Legionisci.com

Zakończyła się I runda Pucharu Polski. Legia II przegrała z Górnikiem Zabrze i odpadła z rozgrywek. Niespodziewanie do kolejnej rundy awansował LKS II Goczałkowice Zdrój, a także Avia Świdnik, która pokonała Ruch Chorzów. Losowanie par 1/16 finału PP odbędzie się 1 października. 



 


Jeden mecz odbędzie się dopiero 30 września. 


I runda:


LKS II Goczałkowice Zdrój 3-1 pd. Stal Stalowa Wola
Miedź II Legnica 1-3 Świt Szczecin
Stal Rzeszów 0-1 Korona Kielce
Warta Poznań 0-1 Polonia Bytom
Stal Mielec 1-2 Puszcza Niepołomice
Gryf Słupsk 1-0 pd. Polonia Warszawa
Polonia Środa Wielkopolska 1-3 Olimpia Grudziądz
GKS Katowice 4-2 Wisła Płock

Legia II Warszawa 0-3 Górnik Zabrze
Pogoń Grodzisk Mazowiecki 0-1 Lechia Gdańsk
Siarka Tarnobrzeg 0-1 Hutnik Kraków
Małapanew Ozimek 1-2 pd. Znicz Pruszków
Korona II Kielce 0-1 Piast Gliwice
Beskid Andrychów 0-3 Chojniczanka Chojnice
Flota Świnoujście 2-2, k. 5-3 GKS Jastrzębie
Górnik Łęczna 1-5 Cracovia
ŁKS Łomża 0-2 Odra Opole
GKS Wikielec 2-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała
Zawisza Bydgoszcz 2-0 GKS Tychy
Miedź Legnica 2-0 Pogoń Siedlce
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2-2, k. 4-5 Widzew Łódź

Avia Świdnik 3-1 Ruch Chorzów
Odra Bytom Odrzański 0-1 Wisła Kraków
Radomiak Radom 0-2 pd. Zagłębie Lubin
ŁKS Łódź 5-3 pd. Chrobry Głogów
Arka Gdynia 1-0 Motor Lublin

Kotwica Kołobrzeg 0-3 (walkower) Pogoń Szczecin


Wtorek, 30.09.

godz. 18:00 Lechia Tomaszów Mazowiecki - Śląsk Wrocław 


Terminarz i wyniki Pucharu Polski




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (8)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

e(L)zone - 24.09.2025 / 20:03, *.interkam.pl

Może 2-3 chłopaków otrze się o pierwszy sklad,a pewnie i zahaczą o ekstraklasę,reszta to zaplecze i niższe ligi.Słabizna.

odpowiedz
PP - 24.09.2025 / 19:57, *.orange.pl

Gra wedlug mysli szkoleniowej !!!

odpowiedz
Syn Barnaby - 24.09.2025 / 18:59, *.orange.pl

Różnica kilku klas. Legia nie istniała. Górnik grał swoje.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 25.09.2025 / 07:16, *.orange.pl

@Syn Barnaby: Masz rację, symu👍 Niestety, rzadko ci się to zdarza👎

odpowiedz
MP Dokles - 24.09.2025 / 09:34, *.play.pl

Co to jest "Łączy Nas Piłka TV"?

odpowiedz
Redakcja Legionisci.com - 24.09.2025 / 10:37, *.Legionisci.com

@MP Dokles: profil łączy nas piłka TV na youtube

odpowiedz
exsa - 24.09.2025 / 09:27, *.orange.pl

Niedawny lider polegl z GKS ale to zadna niespodzianka bo GKS dazyl do awansu a Wisla w dogrywce siadla co bylo widac !!!

odpowiedz
Allen - 23.09.2025 / 20:55, *.orange.pl

Po ile bilety na ten mecz?

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!