Gimnastyka

Legia otwiera Legia Gymnastic Schools

Czwartek, 18 września 2025 r. 06:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Legia otwiera nową sekcję gimnastyki (Legia Gymnastic Schools), która działać będzie niezależnie od już funkcjonującej KS Legia przy ul. Stefanii Sempołowskiej 4 (SP nr 48). Legia Gymnastic Schools to projekt skierowany do dzieci od 5. roku życia. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu (od 20 września) - w każdą sobotę o 10:00 na terenie stadionu Legii przy Łazienkowskiej 3.

Za LGS odpowiadać będzie Alicja Majdan - studentka AWF w Warszawie, która przez 14 lat trenowała gimnastykę oraz akrobatykę sportową, a od 5 lat prowadzi zajęcia z dziećmi. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 505-442-148. Zapisy prowadzone są TUTAJ









