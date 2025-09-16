Rajović, Elitim i Piątkowski w jedenastce 8. kolejki
W niedzielę Legia Warszawa wygrała z Radomiakiem 4-1. Po tej kolejce trzech zawodników stołecznego zespołu trafiło do najlepszej jedenastki. Wyróżnieni zostali Mileta Rajović, Juergen Elitim i Kamil Piątkowski.
Jedenastka 8. kolejki:
Xavier Dziekoński (Korona), Kamil Piątkowski (Legia), Aleks Ławniczak (Zagłębie), Matej Rodin (Lechia), Camilo Mena (Lechia), Angel Baena (Widzew), Juergen Elitim (Legia), Dawid Błanik (Korona), Ousmane Sow (Górnik), Dawid Kurminowski (Lechia), Mileta Rajović (Legia)
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom