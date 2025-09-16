Mileta Rajović - fot. Mishka / Legionisci.com
Rajović, Elitim i Piątkowski w jedenastce 8. kolejki

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legia Warszawa wygrała z Radomiakiem 4-1. Po tej kolejce trzech zawodników stołecznego zespołu trafiło do najlepszej jedenastki. Wyróżnieni zostali Mileta Rajović, Juergen Elitim i Kamil Piątkowski. 



 


Jedenastka 8. kolejki:

Xavier Dziekoński (Korona), Kamil Piątkowski (Legia), Aleks Ławniczak (Zagłębie), Matej Rodin (Lechia), Camilo Mena (Lechia), Angel Baena (Widzew), Juergen Elitim (Legia), Dawid Błanik (Korona), Ousmane Sow (Górnik), Dawid Kurminowski (Lechia), Mileta Rajović (Legia)


jedenastka 8. kolejki




Komentarze (1)

Mateusz z Gór - 17 minut temu, *.orange.pl

No proszę, jak miło👍
I jeszcze mały prztyczek dla tych , co to widzieli Capite z Radomiaka w Legii. No cienki jest, o czym mówiłem wcześniej i co widział trener gości zmieniając go w przerwie👎
Jakoś go w jedenstce kolejki nie ma👎

