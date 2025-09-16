REKLAMA
Bajkowe postaci w kolejnych salach szpitali

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dobrzy Ludzie skończyli malowanie graffiti w przychodni dziecięcej szpitala w Węgrowie. "Teraz nie tylko w obu poczekalniach, ale gabinetach i Punkcie Szczepień dzieci spotkają bajkowych bohaterów. To na pewno nie była nasza ostatnia wizyta" - relacjonują legioniści.



W szpitalu dziecięcym w Dziekanowie Leśnym, w kolejnej sali ćwiczeń Oddziału Rehabilitacji Dziennej, fani Legii namalowali zające, oczywiście z legijnymi akcentami.

