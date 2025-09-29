Legionistki drugie w III turnieju MP w Poznaniu
Rugbistki Legii rozegrały w niedzielę trzeci turniej mistrzostw Polski kobiet w rugby 7, który rozegrany został na stadionie przy ul. Słowiańskiej 78 w Poznaniu. Legionistki zajęły w rywalizacji drugie miejsce, po porażce w finale z Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk 7-19.
W fazie grupowej nasz zespół pewnie pokonał Mazovię Mińsk Maz. (40-0) oraz AZS AWF Warszawa (62-0). W półfinale legionistki były lepsze od łódzkich Atomówek, zwyciężając 38-7.
W tabeli legionistki tracą sześć punktów do prowadzących gdańszczanek. Ostatni tegoroczny turniej MP rozegrany zostanie 18 października w Mińsku Mazowieckim.
Wyniki legionistek:
Legia Warszawa 40-0 Mazovia Mińsk Mazowiecki
AZS AWF Warszawa 0-62 Legia Warszawa
1/2 finału: Legia Warszawa 38-7 Venol Atomówki Łódź
Finał: Energa Biało-Zielone Ladies Gdańsk 19-7 Legia Warszawa
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
tagi: Legia Warszawa rugby kobiet