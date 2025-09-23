Weekendowe wyniki rywali Legii. Prawie wszyscy wygrali
W weekend ligowe mecze rozegrali rywale Legii Warszawa w Lidze Konferencji. FC Noah jako jedyny nie zdobył kompletu punktów. Zespół z Erywania zremisował 2-2 w derbowym spotkaniu z Ararat-Armenia. Mecz był jednak pełen emocji, a zawodnicy obejrzeli łącznie 3 czerwone i 9 żółtych kartek, przy czym rywale Noah grali w osłabieniu od 5. minuty. Pozostałe zespoły wygrały swoje spotkania. NK Celje przegrywało już 0-2, by w 8 minut zdobyć 3 bramki i wygrać 3-2. Sparta Praga i NK Celje zajmują 1. miejsca w tabelach krajowych lig.
Samsunspor Kulübü
W 6. kolejce tureckiej Süper Lig Samsunspor wygrał na własnym stadionie z Fatih Karagümrük SK 3-2. Pierwszą bramkę dla klubu ze Stambułu zdobył zawodnik Samsunsporu, Ľubomír Šatka, który wcześniej występował w Lechu Poznań. Samsunspor zajmuje obecnie 4. miejsce w tabeli.
Samsunspor Kulübü 3-2 (0-1) Fatih Karagümrük SK
0-1 -31' Ľubomír Šatka (sam.)
1-1 - 52' Anıl Yiğit Çınar (sam.)
2-1 - 54' Cherif Ndiaye
2-2 - 81' David Datro Fofana
3-2 - 90+3' Anthony Musaba
Samsunspor: 1. Onurcan Koçuk, 18. Zeki Yavru (87’ 2. Josafat Mendes), 37. Ľubomír Šatka, 4. Rick van Drongelen, 17. Logi Tømmasson, 55. Yunus Emre Çift (87’ 29. Antoine Makoumbou), 10. Olivier Ntcham, 21. Carlo Holse, 70. Tanguy Coulibaly (70’ 5. Celil Yüksel) , 7. Anthony Musaba, 19. Chérif Ndiaye (66’ 9. Marius Mouandilmadji)
żółte kartki: Çift, Musaba - Çukur, Esgaio
Szachtar Donieck
Szachtar Donieck wygrał w 6. kolejce ukraińskiej Premier-liha z Zorią Ługańsk 1-0. Szachtar zajmuje 2. miejsce w tabeli, ale ma tyle samo punktów co prowadzące Dynamo Kijów.
Szachtar Donieck 1-0 (0-0) Zoria Ługańsk
1-0 - 87' Isaque
Szachtar: 31. Dmytro Riznyk, 16. Irakli Azarowi (55' 14. Isaque), 22. Mykoła Matwijenko, 5. Wałerij Bondar, 26. Juchym Konopla, 27. Ołeh Oczeretko (54' 6. Marlon), 21. Artem Bondarenko (73' 37. Lucas Ferreira), 8. Dmytro Kryśkiw (80' 29. Jehor Nazaryna), 10. Pedrinho, 13. Pedro Henrique, 19. Kauã Elias (73' 49. Luca Meirelles)
żółte kartki: Isaque - Jordan
NK Celje
NK Celje wygrał mecz wyjazdowy 9. kolejki Prva Liga z ND Primorje 3-2. Rywale Legii przegrywali już 0-2, by w 8 minut zdobyć 3 bramki i po raz kolejny zanotować komplet punktów. Z 9 spotkań Celje wygrało 8 i z 8 punktami przewagi nad NK Maribor prowadzi w tabeli najwyższej klasy rozgrywkowej w Słowenii.
ND Primorje 2-3 (1-0) NK Celje
1-0 - 3' Elian Demirovič
2-0 - 56' Žan Bešir 56'
2-1 - 70' Rudi Požeg Vancaš
2-2 -74' Gasper Petek (sam.)
2-3 - 78' Franko Kovačević
NK Celje: 1. Žan-Luk Leban, 2. Juanjo Nieto, 44. Łukasz Bejger, 4. Darko Hrka (90' 23. Nino Vukasović), 6. Artemijus Tutyskinas, 7. Florjan Jevšenak (63. 13. Papa Daniel), 20. Nikita Iosifow, 17. Andrej Kotnik (63' 27. Witalij Lisakowicz), 8. Mario Kvesić, 10. Danijel Šturm (64' 28. Rudi Požeg Vancaš), 9. Franko Kovačević (63' 99. Matej Poplatnik)
żółte kartki: Lisakowicz, Bejger, Jevšenak
Sparta Praga
W meczu 9. kolejki Chance Ligi Sparta Praga wygrała na własnym stadionie z Viktorią Pilzno 2-1. Sparta prowadzi w tabeli, a 1 punkt mniej ma zajmująca 2. miejsce Slavia Praga.
AC Sparta Praga 2-1 (0-0) Viktoria Pilzno
0-1 - 53' Matěj Vydra
1-1 - 56' John Mercado
2-1 - 78' Veljko Birmančević (k)
Sparta: 28. Peter Vindahl Jensen, 25. Asger Sørensen, 30. Jaroslav Zelený (64' 10. Jan Kuchta), 14. Veljko Birmančević, 26. Patrik Vydra, 27. Filip Panák, 6. Kaan Kairinen, 9. Albion Rrahmani (87' 5. Santiago Bocarí Eneme), 17. Ángelo Preciado (78' 3. Pavel Kadeřábek), 7. John Mercado (87' 11. Matěj Ryneš), 16. Ademola Arrierisim
żółte kartki: Sørensen, Mercado, Preciado - Adu, Dweh
Noah Erywań
W meczu 7. kolejki Barcragujn chumb Noah Erywań zremisował 2-2 w derbach ze swoim największym rywalem, Ararat-Armenia Erywań. Noah zajmuje obecnie 4. miejsce w tabeli, ale ma rozegrane 2 mecze mniej niż lider, Urartu.
Ararat-Armenia Erywań 2-2 (1-1) FC Noah Erywań
0-1 - 22' Nardin Mulahusejnović
1-1 - 32' Hugo Oliveira
1-2 - 51' Nardin Mulahusejnović
2-2 - 76' Artur Serobyan
Noah: 42. Ognjen Čančarević, 6. Eric Boakye, 39. Nathanaël Saintini, 3. Siergiej Muradian, 33. David Sualehe, 88. Yan Eteki, 17. Gustavo Sangaré (64' 14. Takuto Oshima), 47. Marin Jakoliš, 32. Nardin Mulahusejnović (79' 10. Artiom Dawidow), 27. Gor Manweljan (79' 93. Virgile Pinson), 77. Andrej Grgić (64' 11. Imran Oulad Omar, 90' 44. Nermin Zolotić)
żółte kartki: Grigorjan, Serobjan, Gbomadu - Manweljan, Jakoliš (2), Sualehe, Oshima, Čančarević
czerwone kartki: Welton (w 5. min.) - Jakoliš (za 2 żółtą w 65. min.), Pinson (w 87. min.)
Lincoln Red Imps
W meczu 5. kolejki Gibraltar Football League Lincoln Red Imps wygrał z Lynx FC 5-2. Lincoln zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli.
Lynx FC 2-5 (1-3) Lincoln Red Imps
0-1 - 14' Boubacar Dabo
0-2 - 22' Toni García
0-3 - 30' Toni García
1-3 - 38' Bernardo Lopes (sam.)
1-4 - 63' Tjay De Barr
2-4 - 76' Marco Antonio Farisato Ferro
2-5 - 90+2' Tjay De Barr
Lincoln: 13. Jaylan Hankins, 4. Nicholas Pozo, 5. Ibrahim Ayew (60' 24. Toni Kolega), 6. Bernardo Lopes (68' 15. Rafael Muñoz Benavides), 8. Sosa Peña, 9. Kike Gómez Bernal (60' 10. Tjay De Barr), 18. García Montero, 21. González Maroto (68' 2. Jesús Toscano), 23. Martínez Oliver, 70. Víctor Villacañas Morales (70' 11. Juan Arguez Ruiz), 80. Boubacar Dabo
