Weekendowe wyniki rywali Legii. Prawie wszyscy wygrali

czerwone kartki: Welton (w 5. min.) - Jakoliš (za 2 żółtą w 65. min.), Pinson (w 87. min.)

W meczu 7. kolejki Barcragujn chumb Noah Erywań zremisował 2-2 w derbach ze swoim największym rywalem, Ararat-Armenia Erywań. Noah zajmuje obecnie 4. miejsce w tabeli, ale ma rozegrane 2 mecze mniej niż lider, Urartu.

W meczu 9. kolejki Chance Ligi Sparta Praga wygrała na własnym stadionie z Viktorią Pilzno 2-1. Sparta prowadzi w tabeli, a 1 punkt mniej ma zajmująca 2. miejsce Slavia Praga.

NK Celje wygrał mecz wyjazdowy 9. kolejki Prva Liga z ND Primorje 3-2. Rywale Legii przegrywali już 0-2, by w 8 minut zdobyć 3 bramki i po raz kolejny zanotować komplet punktów. Z 9 spotkań Celje wygrało 8 i z 8 punktami przewagi nad NK Maribor prowadzi w tabeli najwyższej klasy rozgrywkowej w Słowenii.

Szachtar Donieck wygrał w 6. kolejce ukraińskiej Premier-liha z Zorią Ługańsk 1-0. Szachtar zajmuje 2. miejsce w tabeli, ale ma tyle samo punktów co prowadzące Dynamo Kijów.

W 6. kolejce tureckiej Süper Lig Samsunspor wygrał na własnym stadionie z Fatih Karagümrük SK 3-2. Pierwszą bramkę dla klubu ze Stambułu zdobył zawodnik Samsunsporu, Ľubomír Šatka, który wcześniej występował w Lechu Poznań. Samsunspor zajmuje obecnie 4. miejsce w tabeli.

W weekend ligowe mecze rozegrali rywale Legii Warszawa w Lidze Konferencji. FC Noah jako jedyny nie zdobył kompletu punktów. Zespół z Erywania zremisował 2-2 w derbowym spotkaniu z Ararat-Armenia. Mecz był jednak pełen emocji, a zawodnicy obejrzeli łącznie 3 czerwone i 9 żółtych kartek, przy czym rywale Noah grali w osłabieniu od 5. minuty. Pozostałe zespoły wygrały swoje spotkania. NK Celje przegrywało już 0-2, by w 8 minut zdobyć 3 bramki i wygrać 3-2. Sparta Praga i NK Celje zajmują 1. miejsca w tabelach krajowych lig.

