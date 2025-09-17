Legia Sports Bar znów czynny 7 dni w tygodniu

© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Od września Legia Sport Bar będzie czynny każdego dnia - od 12:00 do ostatniej transmisji. Za odpowiednie funkcjonowanie restauracji odpowiadać będzie Michał Matuszewski , który na co dzień szefuje w kuchni pierwszego zespołu Legii. W restauracji codziennie serwowane będą obiady, a wieczorem dostępne będą transmisje najciekawszych sportowych wydarzeń na 11 ekranach. Klienci Sports Baru mogą liczyć na bezpłatny parking przez 120 minut.

Legia Sport Bar będzie znów czynny przez 7 dni w tygodniu. Przypomnijmy, że legijna restauracja została ponownie otwarta "pocovidowo" trzy lata temu i początkowo funkcjonowała jedynie w dni meczowe. Później zarządca organizował tam w weekendy lub inne dni meczowe (np. kiedy Legia grała na wyjazdach) możliwość oglądania spotkań, wraz z funkcjonowaniem pełnej gastronomii obiektu.

