NS: W niedzielę widzimy się na meczu z Olimpią!

Środa, 17 września 2025 r. 09:48 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą niedzielę przy Łazienkowskiej będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, które na pewno zapisze się w pamięci kibiców Legii i Olimpii. Przy okazji spotkania III ligi pomiędzy Legią II i Olimpią Elbląg, na naszym stadionie odbędzie się historyczny mecz przyjaźni, na który wybiera się liczna grupa fanów z Elbląga. Mamy nadzieję, że wraz z liczną grupą legionistów uda się zapełnić dwie trybuny naszego stadionu, a na trybunach pojawi się 10 tysięcy kibiców. Na dziś sprzedano 3 tys. biletów.









"Drodzy Kibice!



W sobotę czeka nas wyjazd do Częstochowy. Wiadomo, jechać trzeba. Wizyta na stadionie, gdzie trybuny wybudowane są z rusztowania, używanego wcześniej do produkcji chlewni pod Nowym Dworem, dostarcza tyle emocji, co zbieranie jeżyn w lesie pod Kędzierzynem.



Jest więc świetna okazja, aby w nadchodzący weekend jednak trochę się pobawić. W niedzielę, 21 września, o godzinie 15:00 rzecz jasna na naszym stadionie mecz Legia - Olimpia Elbląg. Zgoda. Dobra zabawa. Uśmiech. Doping. Fajnie, co?



Nawet jeśli nie jesteście największymi fanami trzeciej ligowej piłki, to bez znaczenia. Dla naszych przyjaciół ten mecz to historyczne wydarzenie. I fajnie, że my możemy wziąć w nim udział. Widzimy się wszyscy w niedzielę na Legii. Bilety kosztują grosze, będzie ładna pogoda, jedziemy z tym. Budzimy grupy, dzielnice, fanów klubu, wszelkich kolegów i koleżanki. Do zobaczenia w niedzielę. Legia & Olimpia!" - informują Nieznani Sprawcy.



