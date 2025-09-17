Suprun w półfinale debla ITF Szczawno Open 2025
W tenisowym turnieju ITF juniorów Szczawno Open 2025, Maksim Suprun awansował do półfinału gry podwójnej, grając w parze z Irlandczykiem, Patrykiem Sarnowskim.
Wyniki legionisty:
I runda: Maksim Suprun - Leo Scheffer (Niemcy) 4-6, 2-6
I runda: Maksim Suprun/Patryk Sarnowski (Irlandia) - Filip Majer/Sven Strilka (Czechy) 5-7, 6-2, 10-5
1/4 finału: Suprun/Sarnowski - Mateusz Kas (Polska)/Ivan Oliinyk (Ukraina) 6-4, 4-6, 10-3
1/2 finału: Suprun/Sarnowski - Levente Szasz/Mihaly Szasz (Węgry) 3-6, 6-4, 8-10
