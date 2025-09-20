Koszykówka

Sparing: Yokohama B-Corsairs 77-96 Legia

Sobota, 20 września 2025 r. 19:44 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sobotę w stolicy Estonii, Tallinie, koszykarze Legii rozegrali piąte i przedostatnie zarazem spotkanie sparingowe przed sezonem 2025/26. Legioniści pewnie pokonali japoński zespół Yokohama B-Corsairs 96:77. Legioniści zagrali jeszcze bez świeżo pozyskanego Carla Ponsara, który ma wesprzeć zespół na pozycji silnego skrzydłowego, na czas leczenia Race'a Thompsona.

Był to pierwszy mecz kontrolny, w którym zagrał Andrzej Pluta, który wystąpił przez 22 minuty i zaliczył 7 punktów i 6 asyst. Legioniści prowadzili przez blisko 35 minut, i mieli sporą przewagę w punktach zdobywanych przez rezerwowych (42). Kolejne dobre spotkanie zagrał Błażej Czapla (14 pkt., 3 as., +11). Najlepszym strzelcem był Graves, zdobywca 19 punktów, który dołożył 8 zbiórek.



Kolejny mecz kontrolny czeka Legię w poniedziałek w Tartu. Powinien w nim wystąpić wspomniany Carl Ponsar, który jest już z zespołem w Estonii.



20.09.2025, Tallin: Yokohama B-Corsairs 77:96 (22:24, 16:29, 23:16, 16:27) Legia Warszawa

Yokohama: Gary Clark 18 (3), Damien Inglis 16, Selya Ando 15 (2), Hiroki Matsuzaki 9 (3), Kai King 8, Tatsumi Yu 2, Koya Sudo 2, Kenta Morii (k) 2, Kiefer Ravena 2, Kiroki Taniguchi 2, Kanta Maeno 1.

trener: Lassi Tuovi, as. Kenji Yamada, Jukka Toijala



Legia: Jayvon Graves 19 (2), Błażej Czapla 14 (3), Maksymilian Wilczek 14 (2), Ojars Silins 12 (2), Michał Kolenda (k) 11 (3), Ben Shungu 8, Andrzej Pluta 7 (1), Shane Hunter 6, Matthias Tass 5, Dawid Niedziałkowski 0.

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



