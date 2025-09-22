REKLAMA
Koszykówka

Sparing: Tartu Ülikool 81-100 Legia

Bodziach, źródło: Legionisci.com/Legiakosz.com

W ostatnim sparingu przed rozpoczęciem sezonu 2025/26, koszykarze Legii Warszawa pokonali w estońskim Tartu tamtejszy zespół Tartu Ülikool Maks & Moorits 100:81. Legioniści przeważali przez większość meczu - byli na prowadzeniu przez 37:32 min. Nasi gracze trafili aż 16 trójek (na 47-procentowej skuteczności). Najwięcej punktów zdobył Jayvon Graves - 33. Matthias Tass do 9 punktów dołożył 11 zbiórek. Z kolei Andrzej Pluta do 15 punktów dołożył 9 asyst.



W spotkaniu zagrał po raz pierwszy pozyskany ostatnio na dwa miesiące silny skrzydłowy - Carl Ponsar. Francuz w ciągu 11 minut zdobył 12 punktów, ale musiał opuścić parkiet po pięciu przewinieniach. Jutro legioniści wrócą do Warszawy i w hali na Bemowie od środy przygotowywać się będą do startu nowego sezonu.

Ten będzie miał miejsce w sobotę, kiedy o 18:45 zmierzymy się z Treflem Sopot w półfinale turnieju o Superpuchar Polski.

22.09.2025, Tartu: Tartu Ülikool Maks & Moorits 81:100 (20:23, 16:25, 25:24, 20:28) Legia Warszawa
Tartu: Malcolm Bernard 22 (2), Hanns Saar 17 (1), Karl Johan Lips 16 (1), Robert Valge 6 (1), Markus Ilver 6 (2), Rauno Nurger 5, Rando Roos 5 (1), Karl Gustav Jurtsenko 4, Kaur Erik Suurorg 0, Nathan Cayo -, Martin Paaoja (k) -.
trener: Aivar Kuusmaa, as. Toomas Kandimaa

Legia: Jayvon Graves 33 (5), Andrzej Pluta 15 (5), Ben Shungu 14, Carl Ponsar 12 (3), Matthias Tass 9, Michał Kolenda (k) 7 (1), Ojars Silins 6 (2), Błażej Czapla 2, Shane Hunter 2, Maksymilian Wilczek 0, Dawid Niedziałkowski 0.
trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski

Sędziowie: Rain Peerandi, Rainis Varv, Erik Tserr




