Koszykówka

Legia zagra w Radomiu kwalifikacje do CLJ

Środa, 17 września 2025 r. 09:54 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy weekend w Radomiu, zespół Profbud Legii Warszawa weźmie udział w turnieju kwalifikacyjnym do Centralnej Ligi Juniorów na sezon 2025/26. Awans do CLJ wywalczy tylko zwycięzca każdego z pięciu turniejów. Legioniści w radomskiej hali przy ul. Kolberga 5 zagrają z AZS-em KU Politechniki Opolskiej, Twardymi Piernikami Toruń, HydroTruckiem Radom oraz Treflem Sopot.

Drużyny pewne udziału w rozgrywkach zasadniczych CLJ mężczyzn: WKK Wrocław, WKS Śląsk Wrocław, MKK Pyra/AZS Poznań, Akademia Młodych Dzików Warszawa, UKS AK Komorów, Trefl Sopot i SMS PZKosz Władysławowo.



W turniejach kwalifikacyjnych mogą brać udział zawodnicy SMS PZKosz Władysławowo. Zawodnicy ci nie mogą jednak brać udziału w rozgrywkach zasadniczych CLJ.



Turniej CLJ w kosza (Radom, ul. Kolberga 5):

19.09 g. 10:30 Profbud Legia Warszawa - AZS KU Politechniki Opolskiej

19.09 g. 14:30 Profbud Legia Warszawa - Twarde Pierniki Toruń

20.09 g. 11:30 Profbud Legia Warszawa - Akademia Koszykówki HydroTruck Radom

21.09 g. 09:30 Energa AK Trefl Sopot - Profbud Legia Warszawa



