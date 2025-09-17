REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Koszykówka

Legia zagra w Radomiu kwalifikacje do CLJ

Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy weekend w Radomiu, zespół Profbud Legii Warszawa weźmie udział w turnieju kwalifikacyjnym do Centralnej Ligi Juniorów na sezon 2025/26. Awans do CLJ wywalczy tylko zwycięzca każdego z pięciu turniejów. Legioniści w radomskiej hali przy ul. Kolberga 5 zagrają z AZS-em KU Politechniki Opolskiej, Twardymi Piernikami Toruń, HydroTruckiem Radom oraz Treflem Sopot.



Drużyny pewne udziału w rozgrywkach zasadniczych CLJ mężczyzn: WKK Wrocław, WKS Śląsk Wrocław, MKK Pyra/AZS Poznań, Akademia Młodych Dzików Warszawa, UKS AK Komorów, Trefl Sopot i SMS PZKosz Władysławowo.

W turniejach kwalifikacyjnych mogą brać udział zawodnicy SMS PZKosz Władysławowo. Zawodnicy ci nie mogą jednak brać udziału w rozgrywkach zasadniczych CLJ.

Turniej CLJ w kosza (Radom, ul. Kolberga 5):
19.09 g. 10:30 Profbud Legia Warszawa - AZS KU Politechniki Opolskiej
19.09 g. 14:30 Profbud Legia Warszawa - Twarde Pierniki Toruń
20.09 g. 11:30 Profbud Legia Warszawa - Akademia Koszykówki HydroTruck Radom
21.09 g. 09:30 Energa AK Trefl Sopot - Profbud Legia Warszawa




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!