26-29.09: Weekendowy rozkład jazdy

Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę przy Ł3 czeka nas mecz z Pogonią. Legioniści z lewobrzeżnej Warszawy organizują zbiórkę pod Kolumną Zygmunta i wspólny przemarsz na Łazienkowską. W Źródełku odbędzie się kibicowski kiermasz gadżetów. Portowcy przyjadą do Warszawy pociągiem specjalnym. W sobotę o 18:45 na Bemowie nasi koszykarze rozpoczną sezon 2025/26 spotkaniem z Treflem, w półfinale turnieju o Superpuchar Polski. 



 Finał Superpucharu zaplanowano na niedzielę - po meczu z Pogonią - na godzinę 20:00, również w hali OSiR Bemowo. Bilety kupować można TUTAJ.


 


Futsaliści Legii w sobotę zagrają domowe spotkanie z Rekordem Bielsko-Biała w hali przy ul. Gładkiej 18. Bilety do kupienia na Legiafutsal.abilet.pl.


Juniorzy strzeleckiej Legii walczyć będą o medale mistrzostw Polski, zawodnicy sekcji squasha biorą udział w międzynarodowych zawodach w Danii, z kolei pięcioboiści Legii rywalizują w Zielonej Górze w Wojskowych Mistrzostwach Świata.


Rozkład jazdy:

26.09 g. 20:00 RKC Waalwijk - FC Den Haag

27.09 g. 14:00 Rugby Wrocław - Legia Warszawa [rugby]

27.09 g. 16:00 Legia Warszawa - Rekord Bielsko-Biała [futsal, ul. Gładka 18]

27.09 g. 16:00 Legionistki Warszawa - KKP Bydgoszcz [I liga, piłka nożna kobiet, LTC]

27.09 g. 18:00 Wigry Suwałki - Legia II Warszawa 

27.09 g. 18:00 Rysie Sochaczew - Profbud Legia II Warszawa

27.09 g. 18:45 Legia Warszawa - Trefl Sopot [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40, Superpuchar]

28.09 g. 17:30 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

29.09 g. 19:30 ŁKS II Łódź - Zagłębie Sosnowiec 

29.09 g. 20:00 FC Den Haag - TOP Oss

29.09 g. 20:30 Motor Lublin - Radomiak Radom


Młodzież:

27.09 g. 10:00 Jedność Żabieniec 12 - Legia LSS U14 [Żabieniec, ul. Rybacka 19]

27.09 g. 11:00 Legia U11 - AP Eskadra U12A (2014) [ul. Łazienkowska 3]

27.09 g. 12:00 Znicz Pruszków 09 - Legia U16 [Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4]

27.09 g. 12:00 Legia U15 - ŁKS Łódź '11  [CLJ U15][LTC 7]

27.09 g. 12:30 Legia LSS U13 - Okęcie II Warszawa '13 [ul. Łazienkowska 3]

27.09 g. 14:00 Legia U17 - Hutnik Kraków '09 [CLJ U17][LTC 5]

27.09 g. 14:00 BVB Academy WBS Warszawa 14 - Legia U12 [ul. Strażacka 121] 

27.09 g. 18:15 Escola Varsovia 17 - Legia U9 [ul. Fleminga 2]

28.09 g. 09:30 Hutnik Warszawa '11 - Legia LSS U14 [ul. Marymoncka 42 - boisko C]

28.09 g. 11:30 Orły Zielonka '18 - Legia U8 [Zielonka]

28.09 g. 12:00 Lechia Gdańsk 07/8 - Legia U19[CLJ U19] [Gdańsk]



Legia U13 i U14 wyjadą w sobotę na sparingi do czeskiej Pragi. Legia U10 przez cały weekend uczestniczyć będzie w turnieju w Gniewinie.




