3-5.10: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 3 października 2025 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę fani Legii po kilkuletniej przerwie znów będą mogli wspierać nasz zespół w Zabrzu, przy okazji wyjazdowego meczu z Górnikiem. W piątek o 20:15 w hali na Bemowie koszykarze Legii zainaugurują rozgrywki ligowe spotkaniem ze Startem. Bilety na ten mecz kupować można TUTAJ. W niedzielę rugbiści Legii zagrają domowe spotkanie z Posnanią - to odbędzie się na stadionie w Ząbkach.

W Szczecinie odbędą się ostatnie w tym sezonie zawody Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej. Amp futboliści Legii rozegrają dwudniowy turniej ekstraklasy w Bielsku-Białej.





Rozkład jazdy:

03.10 g. 20:15 Legia Warszawa - Start Lublin [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

04.10 g. 14:00 Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała - Legia Warszawa [amp futbol, Bielsko-Biała]

04.10 g. 15:00 KS CK Troszyn - Legia II Warszawa [Troszyn, ul. Słowackiego]

04.10 g. 16:00 Red Dragons Pniewy - Legia Warszawa [futsal]

04.10 g. 16:00 Legionistki Warszawa - Sportowa Czwórka Radom [piłka nożna kobiet, LTC 7]

04.10 g. 17:30 Radomiak Radom - Zagłębie Lubin

04.10 g. 19:00 Legionistki II - Vulcan Wólka Mlądzka [piłka nożna kobiet, III liga][LTC 7]

05.10 g. 08:30 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa [amp futbol, Bielsko-Biała]

05.10 g. 14:00 Legia Warszawa - Wisła Kraków [amp futbol, Bielsko-Biała]

05.10 g. 15:00 Legia Warszawa - Posnania Rugby Club [rugby, Ząbki ul. Słowackiego 21]

05.10 g. 15:00 Legia II Warszawa - Lublinianka KUL Basketball [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

05.10 g. 17:00 Zagłębie Sosnowiec - GKS Jastrzębie

05.10 g. 18:00 Legia Ladies LSS - Ostrovia Ostrów Maz. [piłka nożna kobiet, III liga][LTC 7]

05.10 g. 20:15 Górnik Zabrze - Legia Warszawa





Młodzież:

04.10 g. 16:00 Drukarz Warszawa '15 - Legia U11 [Al. Zieleniecka 2]

04.10 g. 18:00 Stomil Olsztyn 09 - Legia U17 [CLJ U17][Olsztyn]

04.10 g. 10:00 Legia U14 - Pogoń Siedlce [LTC 7]

04.10 g. 12:00 Legia U19 - Górnik Zabrze 07/8 [LTC 8]

04.10 g. 13:00 Radomiak Radom '11 - Legia U15 [CLJ U15][Radom]

04.10 g. 14:00 Legia U16 - Marcovia Marki '09 [LTC 6]

04.10 g. 15:00 RKS Ursus '12 - Legia LSS U14 [ul. Sosnkowskiego 3]

04.10 g. 16:00 Drukarz Warszawa '14 - Legia U11 [Al. Zieleniecka 2]

04.10 g. 16:30 Legia U13 - FFK Warszawa '13 [LTC 6]

04.10 g. 18:00 Stomil Olsztyn 09 - Legia U17 [CLJ U17][Olsztyn]

05.10 g. 10:00 Legia LSS U18 - Białe Orły Warszawa '08 [LTC 7]

05.10 g. 10:00 Legia U9 - Pogoń Grodzisk Maz. [LTC 6]

05.10 g. 14:00 Legia LSS U17 - Iskra Pilawa '09 [LTC 7]

05.10 g. 14:30 Legia LSS U12 - UKS Irzyk Warszawa '14 [ul. Łazienkowska 3]

05.10 g. 16:00 Legia LSS U15 - KS L.A.S. '11 [LTC 6]

05.10 g. 16:30 AP EsKadra III Warszawa 14 - Legia U12 [ul. Strażacka 121]

05.10 g. 16:30 Legia LSS U13 - Przyszłość II Włochy '13 [ul. Łazienkowska 3]

05.10 g. 18:00 UKS Varsovia '16 - Legia U10 [ul. Międzyparkowa 4]





Legia U8 w niedzielę (15:00-18:00) wystąpi na festiwalu gier na Varsovii.



