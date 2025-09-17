24 września trening otwarty dla karneciarzy
W najbliższą środę, 24 września o godzinie 18:00, zapraszamy posiadaczy karnetów na sezon 2025/26 na specjalne wydarzenie tylko im dedykowane - a mianowicie trening koszykarzy Legii Warszawa, który legioniści będą mogli obejrzeć z poziomu trybun. Karnety cały czas kupować można TUTAJ.
Po treningu, wszyscy kibice będą mieli czas na zebranie autografów od naszych zawodników, wspólne zdjęcie, czy krótką rozmowę. Zapraszamy serdecznie wszystkich posiadaczy abonamentów!
https://t.me/legioniscicom
tagi: Legia Warszawa koszykówka