Wyniki Mateusza Kani na MŚ w Chinach
W Beidaihe w Chinach odbyły się mistrzostwa Świata w jeździe szybkiej na rolkach, w których udział wziął zawodnik sekcji łyżwiarskiej Legii, Mateusz Kania. Legionista startował w trzech konkurencjach i najlepszy wynik osiągnął w sprincie na 500 metrów, uzyskując 28. czas (44.266 sekundy).
Wyniki legionisty:
500m (na torze): 28. Mateusz Kania 44.266s
1000m (na torze): 32. Mateusz Kania 1:26.307 min.
200m (na torze): 29. Mateusz Kania 18.981s
