Reprezentacja

U-16: Powołania dla legionistów

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 16 Rafał Lasocki powołał 20 zawodników na zgrupowanie reprezentacji Polski, które odbędzie się w dniach 19-25 września w Nowej Soli. W jego trakcie drużyna rozegra dwa mecze towarzyskie z Irlandią (22 września, 17:00, Żary) oraz (25 września, 11:00, Szprotawa). Powołania otrzymało dwóch zawodników Legii Warszawa - Franciszek Stępniewski i Marek Suchodół. 



 


Lista powołanych zawodników:

Mateusz Andrzejkowicz (Pogoń Szczecin), Sierafim Bochno (Lech Poznań), Norbert Białooki (Polonia Warszawa), Carson Bochenek (Players Development Academy, USA), Kornel Brzózka (Jagiellonia Białystok), Antoni Fojut (Pogoń Szczecin), Adam Garwoliński (FASE Szczecin), Jan Głąb (Widzew Łódź), Tomasz Jakubowski (Jaguar Gdańsk), Kacper Kopijka (Wisła Kraków), Bartosz Kowalski (CF Damm, Hiszpania), Igor Mak (Zagłębie Lubin), Przemysław Mazan (Śląsk Wrocław), Aleksander Michałowski (ŁKS Łódź), Marcel Mrowiński (Lech Poznań), Aleks Olsztyn (Lech Poznań), Franciszek Stępniewski (Legia Warszawa), Marek Suchodół (Legia Warszawa), Mikołaj Szymański (Pogoń Szczecin), Olaf Zuchora (ŁKS Łódź)




