Francuz sędzią meczu z Samsunsporem
Jérémie Pignard z Francji został wyznaczony na arbitra głównego meczu 1. kolejki Ligi Konferencji pomiędzy Legią Warszawa i tureckim Samsunsporem. Spotkanie odbędzie się 2 października o godzinie 21:00 w Warszawie.
Obsada sędziowska meczu Legia - Samsunspor:
sędzia główny: Jérémie Pignard (Francja)
asystenci: Aurélien Drouet, Alexis Auger
sędzia techniczny: Marc Bollengier
VAR: Nicolas Rainville, Elisa Daupeux
