Francuz sędzią meczu z Samsunsporem

Jérémie Pignard z Francji został wyznaczony na arbitra głównego meczu 1. kolejki Ligi Konferencji pomiędzy Legią Warszawa i tureckim Samsunsporem. Spotkanie odbędzie się 2 października o godzinie 21:00 w Warszawie. 



 

Obsada sędziowska meczu Legia - Samsunspor:
sędzia główny: Jérémie Pignard (Francja)
asystenci: Aurélien Drouet, Alexis Auger
sędzia techniczny: Marc Bollengier
VAR: Nicolas Rainville, Elisa Daupeux




Komentarze (2)

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 11 minut temu, *.110.57

Uważać na żabojada! Może próbować nas przekręcić!👎

Syn Barnaby - 20 minut temu, *.orange.pl

Życzymy sobie takiego wyniku jak dwa lata temu kiedy sędziował Pan Fenerbahce w LKE!

