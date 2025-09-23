Damian Sylwestrzak - fot. Woytek / Legionisci.com
Sylwestrzak sędzią meczu z Jagiellonią

Redakcja, źródło: Legionisci.com

Damian Sylwestrzak z Wrocławia został wyznaczony do sędziowania zaległego meczu 6. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa a Jagiellonią Białystok. Na liniach pomagać mu będą Paweł Sokolnicki oraz Adam Karasewicz. Sędzią technicznym będzie Marcin Kochanek, a w wozie VAR zasiądą Paweł Malec i Radosław Siejka. Spotkanie zostanie rozegrane w środę, 24 września o godz. 21:00.




Obsada sędziowska zaległych meczów:

Raków Częstochowa - Lech Poznań: Szymon Marciniak (Płock)

Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok: Damian Sylwestrzak (Wrocław)




Komentarze (3)

KAMIL - 16 minut temu, *.com.pl

kolejny wirtuoz 🤣

odpowiedz
(L) - 26 minut temu, *.play-internet.pl

Nie lubię go do tej pory mu pamiętam jak wyrzucił josue w 1 połowie bo mu stempel koleś założył i się przewrócił jakby mu nogę urwało a sam faulował a ten kretyn dał 2 żółta... A potem w przerwie przepraszał...

odpowiedz
Żmija - 38 minut temu, *.vectranet.pl

No to pograne…

odpowiedz
