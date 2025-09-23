Sylwestrzak sędzią meczu z Jagiellonią
Damian Sylwestrzak z Wrocławia został wyznaczony do sędziowania zaległego meczu 6. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa a Jagiellonią Białystok. Na liniach pomagać mu będą Paweł Sokolnicki oraz Adam Karasewicz. Sędzią technicznym będzie Marcin Kochanek, a w wozie VAR zasiądą Paweł Malec i Radosław Siejka. Spotkanie zostanie rozegrane w środę, 24 września o godz. 21:00.
Obsada sędziowska zaległych meczów:
Raków Częstochowa - Lech Poznań: Szymon Marciniak (Płock)
Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok: Damian Sylwestrzak (Wrocław)
