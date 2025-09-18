Bilety na mecze z Treflem i Startem
W weekend 27-28 września w hali OSiR Bemowo, koszykarze Legii Warszawa, jako mistrz Polski z ostatniego sezonu, zagrają w turnieju o Superpuchar Polski. Będzie to pierwsze oficjalne spotkanie w sezonie 2025/26. Pierwszy mecz legioniści rozegrają w sobotę, 27 września o 18:45 z Treflem Sopot - brązowym medalistą ostatnich rozgrywek Orlen Basket Ligi.
Finał Superpucharu zaplanowano na niedzielę, 28 września na godzinę 20:00. Legia, w przypadku wygranej z Treflem, zagra w nim z Górnikiem Wałbrzych lub Startem Lublin. Organizatorem turnieju jest Polska Liga Koszykówki.
BILETY NA PÓŁFINAŁ SUPERPUCHARU, LEGIA - TREFL (27.09 g. 18:45)
BILETY NA FINAŁ SUPERPUCHARU (28.09 g. 20:00)
Sezon ligowy legioniści rozpoczną w piątek, 3 października o 20:15, domowym meczem z wicemistrzem Polski, Startem Lublin. Trwa sprzedaż biletów na to spotkanie. Cały czas można także nabywać karnety na mecze koszykarskiej Legii, które oprócz wstępu na wszystkie spotkania sezonu zasadniczego, gwarantują pierwszeństwo i zniżkę na zakup wejściówek na mecze w Lidze Mistrzów oraz w fazie play-off.
KARNETY NA MECZE LEGII W SEZONIE 2025/26
BILETY NA MECZ ZE STARTEM LUBLIN (3.10 g. 20:15)
