fot. Maciek Gronau
Koszykówka

Bilety na mecze z Treflem i Startem

Bodziach, źródło: Legionisci.com

W weekend 27-28 września w hali OSiR Bemowo, koszykarze Legii Warszawa, jako mistrz Polski z ostatniego sezonu, zagrają w turnieju o Superpuchar Polski. Będzie to pierwsze oficjalne spotkanie w sezonie 2025/26. Pierwszy mecz legioniści rozegrają w sobotę, 27 września o 18:45 z Treflem Sopot - brązowym medalistą ostatnich rozgrywek Orlen Basket Ligi. 



Finał Superpucharu zaplanowano na niedzielę, 28 września na godzinę 20:00. Legia, w przypadku wygranej z Treflem, zagra w nim z Górnikiem Wałbrzych lub Startem Lublin. Organizatorem turnieju jest Polska Liga Koszykówki.


BILETY NA PÓŁFINAŁ SUPERPUCHARU, LEGIA - TREFL (27.09 g. 18:45)


BILETY NA FINAŁ SUPERPUCHARU (28.09 g. 20:00)


Sezon ligowy legioniści rozpoczną w piątek, 3 października o 20:15, domowym meczem z wicemistrzem Polski, Startem Lublin. Trwa sprzedaż biletów na to spotkanie. Cały czas można także nabywać karnety na mecze koszykarskiej Legii, które oprócz wstępu na wszystkie spotkania sezonu zasadniczego, gwarantują pierwszeństwo i zniżkę na zakup wejściówek na mecze w Lidze Mistrzów oraz w fazie play-off.


KARNETY NA MECZE LEGII W SEZONIE 2025/26


BILETY NA MECZ ZE STARTEM LUBLIN (3.10 g. 20:15)




