Raport kartkowy przed meczem z Jagiellonią
Żaden z piłkarzy Legii Warszawa nie będzie pauzował z powodu żółtych lub czerwonych kartek w zaległym meczu 6. kolejki Ekstraklasy z Jagiellonią Białystok.
Spotkanie odbędzie się w środę, 24 września o godzinie 21:00.
Żółte kartki legionistów w lidze:
2 - Bartosz Kapustka, Petar Stojanović, Damian Szymański
1 - Artur Jędrzejczyk, Steve Kapuadi, Patryk Kun, Radovan Pankov, Arkadiusz Reca, Wojciech Urbański, Paweł Wszołek
1 - Edward Iordanescu (w meczu z Rakowem)
