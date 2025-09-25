Myć sędzią meczu z Pogonią
Wojciech Myć z Lublina został wyznaczony do sędziowania meczu 10. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Pogonią Szczecin. Na liniach pomagać mu będą Bartosz Heinig i Maciej Majewski, sędzią technicznym będzie Mateusz Jenda, a w wozie VAR zasiądą Kornel Paszkiewicz i Radosław Siejka. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 28 września o godz. 17:30.
Obsada sędziowska 10. kolejki:
Wisła Płock - GKS Katowice: Paweł Raczkowski (Warszawa)
Korona Kielce - Lechia Gdańsk: Karol Arys (Szczecin)
Piast Gliwice - Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Paweł Malec (Łódź)
Cracovia - Górnik Zabrze: Patryk Gryckiewicz (Toruń)
Widzew Łódź - Raków Częstochowa: Łukasz Kuźma (Białystok)
Lech Poznań - Jagiellonia Białystok: Bartosz Frankowski (Toruń)
Legia Warszawa - Pogoń Szczecin: Wojciech Myć (Lublin)
Zagłębie Lubin - Arka Gdynia: Piotr Lasyk (Bytom)
Motor Lublin - Radomiak Radom: Piotr Rzucidło (Warszawa)
