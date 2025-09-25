Wojciech Myć sędzia - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Myć sędzią meczu z Pogonią

Redakcja, źródło: Legionisci.com

Wojciech Myć z Lublina został wyznaczony do sędziowania meczu 10. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Pogonią Szczecin. Na liniach pomagać mu będą Bartosz Heinig i Maciej Majewski, sędzią technicznym będzie Mateusz Jenda, a w wozie VAR zasiądą Kornel Paszkiewicz i Radosław Siejka. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 28 września o godz. 17:30.




Obsada sędziowska 10. kolejki:

Wisła Płock - GKS Katowice: Paweł Raczkowski (Warszawa)

Korona Kielce - Lechia Gdańsk: Karol Arys (Szczecin)
Piast Gliwice - Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Paweł Malec (Łódź)
Cracovia - Górnik Zabrze: Patryk Gryckiewicz (Toruń)
Widzew Łódź - Raków Częstochowa: Łukasz Kuźma (Białystok)
Lech Poznań - Jagiellonia Białystok: Bartosz Frankowski (Toruń)
Legia Warszawa - Pogoń Szczecin: Wojciech Myć (Lublin)
Zagłębie Lubin - Arka Gdynia: Piotr Lasyk (Bytom)
Motor Lublin - Radomiak Radom: Piotr Rzucidło (Warszawa)




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (6)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Żmija - 39 minut temu, *.vectranet.pl

No to pograne…

odpowiedz
Koneser polskiej piłki klubowej - 50 minut temu, *.plus.pl

Jeśli sędzia nie będzie pomagał to wkłady do koszulek nie są w stanie wygrać żadnego meczu, ligowy średniak z czarodziejem z Rumunii opowiadającym bajki

odpowiedz
Syn Barnaby - 1 godzinę temu, *.orange.pl

morze nam pomorze, oby

odpowiedz
Wolfik - 1 godzinę temu, *.play.pl

@Syn Barnaby: Bałtyckie czy inne??? A to pomorze to gdańskie czy zachodnie?
Przepraszam za sarkazm, ale jak już komentujesz to nie kalecz ojczystego języka, bo wygląda jakby to farma sowieckich troli pisała....

odpowiedz
Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

@Syn Barnaby: Niedobry chłopak, nie uważał na lekcjach jezyka polskiego👎

odpowiedz
Syn Barnaby - 58 minut temu, *.orange.pl

@Wolfik: Tata też mi powtarza, że muszę się podciągnąć z gramatyki. Postaram się poprawić. 👍

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!