1. kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji

W czwartek rozegrane zostaną mecze 1. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Legia Warszawa zmierzy się przy Łazienkowskiej z Samsunsporem. Lech zagra na własnym stadionie z Rapidem Wiedeń, natomiast Jagiellonia podejmie Ħamrun Spartans FC, a Raków Universitateę Craiova.



 


Faza ligowa - 1. kolejka:


Czwartek, 02.10.

godz. 18:45 Dynamo Kijów - Crystal Palace FC
godz. 18:45 Lech Poznań - Rapid Wiedeń (Polsat Sport 1)
godz. 18:45 Rayo Vallecano - KF Shkendija Tetowo
godz. 18:45 Omonia Nikozja - FSV Mainz
godz. 18:45 Jagiellonia Białystok - Ħamrun Spartans FC (Polsat Sport 2)
godz. 18:45 HSK Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps FC
godz. 18:45 Kuopion Palloseura - Drita Gnjilane
godz. 18:45 FC Lausanne-Sport - Breidablik Kopavogur
godz. 18:45 FC Noah Erywań - HNK Rijeka
godz. 21:00 Legia Warszawa - Samsunspor Kulübü (Polsat Sport 1)
godz. 21:00 ACF Fiorentina - Sigma Ołomuniec
godz. 21:00 Slovan Bratysława - RC Strasbourg
godz. 21:00 Sparta Praga - Shamrock Rovers FC
godz. 21:00 NK Celje - AEK Ateny
godz. 21:00 Aberdeen FC - Szachtar Donieck
godz. 21:00 Raków Częstochowa - Universitatea Craiova (Polsat Sport 2)
godz. 21:00 AEK Larnaka - AZ Alkmaar
godz. 21:00 Shelbourne FC - BK Hacken 


Terminarz i wyniki Ligi Konferencji

Tabela Ligi Konferencji




