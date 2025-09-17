Pokaz światło i dźwięk przed meczem z Jagiellonią
24 września, przed meczem Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok na stadionie zaprezentowany zostanie pokaz światło i dźwięk. Tematyką pokazu będzie twórczość Fryderyka Chopina.
Wydarzenie będzie miało miejsce kilka dni przed inauguracją 19. Konkursu Chopinowskiego. "W wyjątkowej aranżacji na fortepian klasyka zabrzmi tak, jak nie słyszeli jej ani kibice, ani miłośnicy muzyki klasycznej. Stadion rozświetli dodatkowo multimedialne widowisko laserowe." - informuje Legia.
Dodatkowo po meczu w strefie premium na stadionie odbędzie się recital muzyki Fryderyka Chopina. Aktywności rodzinne w Legia Park, które będą miały miejsce 28 września, przed kolejnym spotkaniem z Pogonią Szczecin, zostały przygotowane wspólnie z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina.
Partnerem strategicznym pokazu jest PKO Bank Polski.
