Pokaz światło i dźwięk przed meczem z Jagiellonią

© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki , reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.

Wydarzenie będzie miało miejsce kilka dni przed inauguracją 19. Konkursu Chopinowskiego. "W wyjątkowej aranżacji na fortepian klasyka zabrzmi tak, jak nie słyszeli jej ani kibice, ani miłośnicy muzyki klasycznej. Stadion rozświetli dodatkowo multimedialne widowisko laserowe." - informuje Legia. Dodatkowo po meczu w strefie premium na stadionie odbędzie się recital muzyki Fryderyka Chopina. Aktywności rodzinne w Legia Park, które będą miały miejsce 28 września, przed kolejnym spotkaniem z Pogonią Szczecin, zostały przygotowane wspólnie z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. Partnerem strategicznym pokazu jest PKO Bank Polski.

24 września, przed meczem Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok na stadionie zaprezentowany zostanie pokaz światło i dźwięk. Tematyką pokazu będzie twórczość Fryderyka Chopina.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy . Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!

Rozumiem, zamknij