Edward Iordanescu - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Konferencja

Iordanescu: Zasłużyliśmy na wygraną

Mishka, źródło: Legionisci.com

- Nie chcę zaczynać od oceny pracy sędziego, tylko od piłki nożnej. Przyjechaliśmy tu, żeby wygrać. Było to jasne od początku, po tym jak rozpoczęliśmy mecz, jak go kontrolowaliśmy. Nasze intencje były w 100% jasne, przyjechaliśmy, żeby wygrać. Uważam, że zasłużyliśmy na zwycięstwo - powiedział trener Legii, Edward Iordanescu.



 


- W pierwszej połowie na boisku była tylko jedna drużyna. Z całym szacunkiem dla Rakowa, który jest bardzo mocną drużyną, z piękną historią, zrobiła w przeszłości wielkie rzeczy, ale mieliśmy przewagę, posiadanie piłki, słupek, a potem strzeliliśmy bramkę. Mieliśmy kontrolę, przejęliśmy środek pola, graliśmy przez większość czasu w ataku pozycyjnym. Zasłużyliśmy na to, żeby schodzić do szatni na przerwę, prowadząc.  


- Dla mnie przede wszystkim nie było faulu między Kapuadim i Tudorem, gdzie był rzut wolny, a po nim było wydarzenie w polu karnym. Tego nie powinno się gwizdnąć. A kiedy zawodnik skacze do góry, nie ma kontaktu nogami z ziemią, wystarczy go dotknąć palcem, żeby stracił pozycję, równowagę. Oglądałem tę sytuację 20 razy i nadal staram się znaleźć wytłumaczenie tej decyzji sędziego. Nie ukrywam, że ten moment był bardzo ważny dla przebiegu meczu. 


- Inaczej zaczyna się drugą połowę przy wyniku 1-0, a inaczej przy 1-1, szczególnie jeśli straciliśmy bramkę w taki sposób. W szatni była frustracja, smutek i zwątpienie, ale staraliśmy się o tym zapomnieć i pchnąć ten mecz do przodu. Nie było łatwo złamać Raków, bo miał dużą intensywność i dobrze się poruszał po boisku, nie jest łatwo w takiej sytuacji kreować, ale mieliśmy kontrolę. Raków miał kilka kontr i szans. Jestem smutny, bo swoją postawą zasłużyliśmy na 3 punkty, a mamy 2 punkty mniej. Musimy wrócić do domu i przygotować się do kolejnego spotkania. 


- Raków mierzy się z podobnymi problemami co my. Nie ma jednej magicznej różdżki. Pracujemy, staramy się budować drużynę, dołączyli do nas zawodnicy, ufam swojej drużynie, ale zmian było dużo. Ważne, żeby pracować technicznie, taktycznie, mentalnie i fizycznie, ale nie wystarczy pokazanie ekranu, analiza czy treningi. Ważne, żeby razem doświadczać meczów i budować połączenia między zawodnikami. Nie mam wątpliwości co do przyszłości, ale musimy to robić szybko i zdobywać punkty, żeby zdobyć mistrzostwo. 


SONDAJak oceniasz pracę Edwarda Iordanescu na stanowisku trenera Legii?


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Oceń legionistów za mecz Raków - Legia


Tobiasz
1
2
3
4
5
6
Wszołek
1
2
3
4
5
6
Piątkowski
1
2
3
4
5
6
Kapuadi
1
2
3
4
5
6
Ruben Vinagre
1
2
3
4
5
6
Szymański
1
2
3
4
5
6
Kapustka
1
2
3
4
5
6
Elitim
1
2
3
4
5
6
Stojanović
1
2
3
4
5
6
Rajović
1
2
3
4
5
6
Krasniqi
1
2
3
4
5
6
Weisshaupt
1
2
3
4
5
6
Biczachczjan
1
2
3
4
5
6
Čolak
1
2
3
4
5
6

Komentarze (5)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Asd - 56 minut temu, *.vectranet.pl

Won

odpowiedz
Martinez76 - 57 minut temu, *.t-mobile.pl

Sędzia to jedno.
Człapanie cały mecz beż pomysłu to inna sprawa.
Jeżeli potrzeba kreatywność a ty trzymasz Urbańskiego cały mecz na ławce, to jesteś idiotą.😡

odpowiedz
Egon - 59 minut temu, *.waw.pl

Jeżeli kolejne 3-4 mecze będą bez wyników, to trzeba byłoby go wyp..., bo stracimy szanse na cokolwiek, a on będzie dalej nawijał.

odpowiedz
LegiaToMy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Jakbyście byli lepsi to było to pokazać na boisku, beznadziejna gra, zero składu i ładu, to że wynik wypaczył Przybył to inna sprawa, mieliście wystarczająco czasu na wygraną, a nie zrobiliście nic w tym kierunku, droższe pakiety zróbcie na Ligę Konferencji bo jest co oglądać w końcu

odpowiedz
Wawa - 1 godzinę temu, *.play.pl

Zmiany trenerze

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!