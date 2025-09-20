Marek Papszun - fot. Mishka / Legionisci.com
Papszun: To było mega trudne spotkanie

Mishka, źródło: Legionisci.com

Marek Papszun (trener Rakowa): Trudny mecz. Cieszę się, że wyszliśmy z dobrym mentalem. Pierwsze 20 minut było dobre, a potem to siadło. Zasłużone prowadzenie Legii, ale wyrównaliśmy do przerwy. 



 


Nie mogliśmy złapać rytmu, żeby stwarzać dużo sytuacji, ale się wybroniliśmy. To dobry prognostyk na przyszłość, że w tak trudnym momencie potrafiliśmy się przeciwstawić takiemu zespołowi jak Legia. Nie jesteśmy zadowoleni, bo nie wygraliśmy, ale patrząc na jakość, jaką zaprezentował przeciwnik, to było mega trudne spotkanie. Widać, że Legia ma teraz świetnych zawodników, musieliśmy się z tym zmierzyć. Musimy budować na tym, że nie pękliśmy, ale nie jesteśmy zadowoleni, bo chcemy wygrywać. 


Legia miała więcej strzałów, wejść w trzecią tercję, ale to nie przełożyło się na klarowne sytuacje. Przeciwnik nas nie zdominował, nie stłamsił. 




Komentarze (3)

geds - 1 godzinę temu, *.play.pl

Płacimy cenę za frajerstwo zarządu i późne transfery. Ja rozumiem że Urbański to okazja i udało się późno, że Colak to dopiero odpowiedź na kontuzję Nsame. Ale całą resztą powinna być przed zgrupowaniem!!!. Po co zgrupowanie? Żeby sobie polatali chłopcy którzy i tak nie mają grać. Mamy fajną, mocną drużynę, ale po 15 meczach w sezonie jesteśmy na etapie składania drużyny z 10 nowych zawodników

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play.pl

Mam wrażenie, że Papszun całkowicie stracił kontrolę z rzeczywistością. Nic nie ugrali, praktycznie przegrali walkę o środek pola a facet gada że nie zostali zdominowani. Kolejny odklejony, który uwierzył w swoją wielkość.

L - 1 godzinę temu, *.play.pl

"To dobry prognostyk na przyszłość, że w tak trudnym momencie potrafiliśmy się przeciwstawić takiemu zespołowi jak Legia."

Chlop tę drukarnie i podarowany karny nazywa przeciwstawieniem sie. Chyba, że juz przestal ukrywac, ze graja z sedziami w 13.

