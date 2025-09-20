Konferencja

Papszun: To było mega trudne spotkanie

Sobota, 20 września 2025 r. 22:56 Mishka, źródło: Legionisci.com

Marek Papszun (trener Rakowa): Trudny mecz. Cieszę się, że wyszliśmy z dobrym mentalem. Pierwsze 20 minut było dobre, a potem to siadło. Zasłużone prowadzenie Legii, ale wyrównaliśmy do przerwy.





Nie mogliśmy złapać rytmu, żeby stwarzać dużo sytuacji, ale się wybroniliśmy. To dobry prognostyk na przyszłość, że w tak trudnym momencie potrafiliśmy się przeciwstawić takiemu zespołowi jak Legia. Nie jesteśmy zadowoleni, bo nie wygraliśmy, ale patrząc na jakość, jaką zaprezentował przeciwnik, to było mega trudne spotkanie. Widać, że Legia ma teraz świetnych zawodników, musieliśmy się z tym zmierzyć. Musimy budować na tym, że nie pękliśmy, ale nie jesteśmy zadowoleni, bo chcemy wygrywać.





Legia miała więcej strzałów, wejść w trzecią tercję, ale to nie przełożyło się na klarowne sytuacje. Przeciwnik nas nie zdominował, nie stłamsił.



