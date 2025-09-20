fot. Woytek / Legionisci.com
Raków 1-1 Legia

Niedosyt

Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Remisem zakończył się sobotni wyjazdowy mecz Legii  Rakowem Częstochowa. "Wojskowi" wyszli na prowadzenie po bramce Petara Stojanovicia, natomiast potem do remisu po rzucie karnym, wyczarowanym przez sędziego, doprowadził Ivi López. Legia była długimi fragmentami lepsza, ale niestety nie udało jej się tego udokumentować.  Z jednej strony legioniści mogą żałować straconych dwóch punktów, a z drugiej z trudnego dla siebie terenu przywieźli zawsze cenne - jedno "oczko". 



 


Pierwszy kwadrans upłynął bez celnych strzałów. Gra była szarpana, Raków ostro atakował legionistów pressingiem, przez co trudno było graczom ze stolicy sprawnie konstruować ataki. W 16. minucie błąd na swojej połowie popełnił Steve Kapuadi, co napędziło kontrę gospodarzy. Na całe szczęście dobrze w defensywie ustawiony był Kamil Piątkowski, który dobrym wślizgiem naprawił błąd swojego kolegi.


Legioniści powoli się budzili i wkrótce mieli dwie doskonałe okazje do wyjścia na prowadzenie. Najpierw o krok od szczęścia był Petar Stojanović. Pomocnik przejął piłkę zgraną mu przez Miletę Rajovicia, a jego mocne uderzenie odbite od nóg obrońcy trafiło tylko w słupek. Za moment ponownie było bardzo niebezpiecznie. Po wrzutce z rzutu rożnego główkował Kapuadi i tym razem futbolówka w bardzo nieznacznej odległości przeleciała obok słupka. W okolicach 30 minuty znowu groźnie było w szesnastce Rakowa. Po podaniu ze skrzydła do sytuacji doszedł Ermal Krasniqi, który niestety został zablokowany. Wydawało się, że do końca pierwszej połowy Legii już nic nie grozi. Tym bardziej, że wkrótce z dobrej strony pokazał się także Bartosz Kapustka. On, podobnie jak i niewiele wcześniej Krasniqi, był przyblokowany przez rywali.


Do pierwszej połowy sędzia doliczył aż pięć minut, co miało związek z dwukrotnym czasowym przerwaniem spotkania. Niestety, w doliczonym czasie gospodarzom udało się doprowadzić do remisu. Wszystko odbyło się po kontrowersyjnym rzucie karnym, podyktowanym za zagranie piłki ręką we własnym polu karnym przez Stojanovicia. Powtórki pokazały, że pomocnik faktycznie zachował się nieprzepisowo, ale duże wątpliwości miały miejsce chwilę wcześniej, gdyż można było odnieść wrażenie, że Słoweniec był popchnięty przez Petera Baratha. Arbiter dosyć długo analizował tę sytuację przy monitorze, jednak finalnie wskazał na jedenasty metr. Do wykonania rzutu karnego podszedł Ivi López i pewnym strzałem pokonał Kacpra Tobiasza. Ta sytuacja była jednak kolejną kontrowersją tego wieczoru, którą sędzia Jarosław Przybył pokazał na korzyść Rakowa... 


Raków Częstochowa - Legia Warszawa Petar Stojanović gol radość Emral Krasniqi
fot. Woytek / Legionisci.com


Kilka minut po przerwie ładna akcja Legii, którą strzałem w krótki róg sfinalizował Krasniqi. Niestety, Kacper Trelowski był czujny i zdołał odbić jego próbę nogą. Raków odpowiedział dobrą kontrą, po której piłka dotarła do Lópeza. Hiszpan miał sporo miejsca, lecz zdecydowanie zbyt długo zwlekał z podjęciem decyzji. Ostatecznie zabrakło mu pomysłu i zaprzepaścił okazję na oddanie choćby celnego uderzenia. Ewidentnie widać było, że tego wieczoru remis nie zadowala żadnej z drużyn. Mecz był otwarty i ataki oglądaliśmy raz po jednej, a raz po drugiej stronie. W 69. minucie na lewej stronie pokazał się wprowadzony w drugiej połowie Noah Weisshaupt. Niemiec podaniem uruchomił Rubena Vinagre'a, ten dośrodkował w kierunku Rajovicia i Juergena Elitima, z czego ostatecznie skorzystał ten drugi. Golkipera z Częstochowy spokojnie jednak interweniował.


Końcówka to szarpane ataki Legii, które niestety nie kończyły się chociażby celnym strzałem. Raków był drużyną, z którą zdecydowanie można było tego dnia powalczyć o trzy punkty, dlatego tym bardziej można było żałować zmarnowanych wcześniej sytuacji. W doliczonym czasie gry na lewej stronie pola karnego pojawił się Patryk Makuch. Płaskie uderzenie napastnika zostało zablokowane przez obrońców, dzięki czemu Tobiasz nie musiał nawet interweniować. Do końcowego gwizdka sędziego wynik nie zmienił się i Legia musiała zadowolić się zdobytym punktem.


Ekstraklasa 2025/2026
9. kolejka
#RCZLEG
5500
Częstochowa, Polska
Miejski Stadion Piłkarski Raków
20.09.2025
20:15
Raków Częstochowa
Legia Warszawa
Raków Częstochowa
1-1
Legia Warszawa
45+7' Ivi Lopez (k)
(1-1)
Stojanović 41'
1 Kacper Trelowski
25 Bogdan Racovitan
24 Zoran Arsenić
4 Stratos Svarnas
7 Fran Tudor
5 Marko Bulat 77'
88 Peter Barath
20 Jean Carlos Silva 56'
18 Jonatan Braut Brunes 77'
99 Imad Rondić 62'
10 Ivi Lopez 62'
48 Oliwier Zych
6 Oskar Repka 77'
8 Tomasz Pieńko
9 Patryk Makuch 62'
11 Adriano Amorim 56'
19 Michael Ameyaw 62'
23 Karol Struski
66 Apóstolos Konstantópoulos
80 Lamine Diaby-Fadiga 77'
Kacper Tobiasz 1
Paweł Wszołek 7
Kamil Piątkowski 91
Steve Kapuadi 3
Ruben Vinagre 19
Damian Szymański 44
Bartosz Kapustka 67
Juergen Elitim 22
75' Petar Stojanović 30
87' Mileta Rajović 29
65' Ermal Krasniqi 77
Gabriel Kobylak 27
Marco Burch 4
Rafał Augustyniak 8
Radovan Pankov 12
Arkadiusz Reca 13
Jakub Żewłakow 20
87' Antonio Čolak 14
75' Wahan Biczachczjan 21
W. Wojciech Urbański 53
K. Kacper Urbański 82
Artur Jędrzejczyk 55
65' Noah Weisshaupt 99
Trener: Marek Papszun
Asystent trenera: Artur Węska
Kierownik drużyny: Kamil Waskowski
Lekarz: Wojciech Kusak
Fizjoterapeuta: Grzegorz Mazur
Trener: Edward Iordanescu
Asystent trenera: Alexandru Radu
Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski
Lekarz: Mateusz Dłutowski
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Sędziowie
Główny: Jarosław Przybył
Asystent: Adam Kupsik
Asystent: Sebastian Mucha
Techniczny: Sebastian Krasny
VAR: Damian Kos
AVAR: Marcin Borkowski
Pogoda:
Temperatura 21°C
Ciśnienie 1019 hPa
Wilgotność 60%

Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 27.18 lat
Podstawowa + zmiennicy: 27.21 lat
Cała kadra meczowa: 26.74 lat

Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 184.7 cm
Podstawowa + zmiennicy: 183.7 cm
Cała kadra meczowa: 184.3 cm

Komentarze (49)

KAMI(L) - 4 minuty temu, *.play.pl

Był Małek, teraz mamy Przybyła i Frankowskiego.
Trzeba jechać z k#rvv@mi do końca i tyle w temacie

odpowiedz
77/82 - 4 minuty temu, *.play.pl

Wywalić rumuna, ratować ten sezon. Mamy kadrę na walkę o mistrzostwo, jakiej nie mieliśmy już dawno. Rumun to hamulcowy, z którym nic nie wygramy.

odpowiedz
Leszek - 8 minut temu, *.tpnet.pl

Do grudnia trenera już nie będzie. A co do ustawienia nie tak się gra w nowoczesny futbol. Po co dwóch rozgrywających( bez formy). Zawsze gra jeden rozgrywa z jeden napastnik i dwóch ofensywnych skrzydłowych. Tak graj najlepsze drużyny na świecie. Nie si może i ja się nie znam ale wyników nie ma

odpowiedz
Wachtel - 15 minut temu, *.vectranet.pl

Przybył i zrobił swoje.

odpowiedz
Super"L" - 16 minut temu, *.tpnet.pl

Przybył,wydrukował, kasę przytulił,spie.....ł,pies go j...ł

odpowiedz
Cinek - 16 minut temu, *.play.pl

Mecz spoko....sędzię wydrukował co miał wydrukować.....i przypilnował wyniku...tyle w temacie.....

odpowiedz
mietowy - 18 minut temu, *.play.pl

do Ten trzeba sprawdzac na ekranie rowniez przyczyne a nie tylko skutek

odpowiedz
dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 20 minut temu, *.t-mobile.pl

Nie wygrać z tak słabo grającym Rakowem to naprawdę jest duża sztuka. Zapomnijmy o tytule Mistrza Polski. Nasze grajki to przeciętni ligowi kopacze i nic ponadto.

odpowiedz
PLBBOY - 21 minut temu, *.inetia.pl

Bardzo słaby mecz w wykonaniu obu stron. Legia większą jakość i walka również z sędzią, ale ogólnie słaby występ. Muszą się ogarnąć, ponieważ w innym przypadku będzie ustęp.

odpowiedz
Martinez76 - 21 minut temu, *.t-mobile.pl

Ja poproszę jeszcze o możliwość ocenienia trenera.
Jestem wściekły. Tak beznadziejnego Rakowa od wielu lat nie widziałem. Jak można było ich nie pokonać i bredzić o walce o Mistrzostwo Polski?!
Ten Krasniqi to człowiek - strata. Dlaczego on w ogóle gra?! A jak już, czemu nie został w szatni w połowie meczu?! Weisshaupt w 5 minut stworzył większe zagrożenie, niż ta kaleka, a strat miał ZERO.
Dlaczego reprezentant Polski Kacper Urbański dostaje odcisków na du...ie od siedzenia na ławce, kiedy Elitim i Kapustka grają co najwyżej przeciętne zawody?!
Pierwszy raz mam wątpliwości co do trenera. Górnik Zabrze ich pokonał. Qrwa Górnik. A my remis. A w II połowie nie stworzyliśmy w zasadzie zagrożenia pod bramką Rakowa. I to jest wina Iordanescu. Wyłącznie. Jak jest klient, to go trzeba lać, a nie się przyglądać. Jakiego mistrza on chce niby zdobyć, jak się drużyny w BEZNADZIEJNEJ formie nie umie pokonać.
Inna sprawa, że za tego karnego, to się powinno Przybyła na stałe do III ligi wysłać. Jaki karny?
🤬

odpowiedz
mietowy - 22 minuty temu, *.play.pl

wystraszeni druga polowa to gra w szachy nic nie pokazali karny z d...y szkoda tych 2 pkt a sedzia to jakies nieporozumienie powinien sedziowac 2 lige

odpowiedz
Piter - 23 minuty temu, *.centertel.pl

Niewazne, ze niedosyt i ze strata punktow. Wazne ze liczy sie tylko mistrzostwo 😂🤣

odpowiedz
FANATYK - 23 minuty temu, *.chelm.pl

Co to ma być?! Ponownie piłkarzyki nie potrafią wyrwać zwycięstwa na swoją korzyść...

odpowiedz
Mizeria Miodulskiego - 25 minut temu, *.110.178

Skład węgla i papy imienia roztytego Żewłakowa i nygusa Bobica. Sprowadziliśmy piłkarzy, z których żaden nie był chciany w swoim poprzednim klubie. Przegrywów. A ze zbioru przegrywów można zrobić wyłącznie drużynę przegrywów. I mamy efekty.💩

odpowiedz
hen ryk - 25 minut temu, *.net.pl

stracone 2 punkty. Jaga goli Płock a my tam bęcki. Chyba Edek po sezonie out.

odpowiedz
Grzegorz - 25 minut temu, *.centertel.pl

Ale padaka jak oni chcą w końcu zdobyć mistrzostwo z taką grą 👎

odpowiedz
Wolfik - 25 minut temu, *.play.pl

Szkoda niewykorzystanej szansy, bo ekipa Papszuna nadal gra piach pod jego światłym przywództwem.
Legia była lepsza, ale brakło (kolejny raz) skuteczności.

odpowiedz
Okęciak - 27 minut temu, *.play-internet.pl

Karny z kapelusza przywrócił Raków do gry, pierwsza połowa niezła druga niestety przeciętna, akcji bramkowych jak na lekarstwo. Na plus Piątkowski który jest ewidentnym wzmocnieniem, pochwaliłbym również Stojanovica mimo karnego którego tak naprawdę nie było, gol plus duża chęć do gry, miał też strzał w słupek w pierwszej połowie.

odpowiedz
Darek - 27 minut temu, *.t-mobile.pl

Wiedziałem,że Raków nie przegra trzeciego meczu u siebie.
Słabo to wygląda z naszej strony. 2 strzały celne. Znowu tracimy punkty. Jak z Jagiellonią i Pogonią będzie podobnie to można gasić świato.
Czekamy teraz na głupie tłumaczenia.

odpowiedz
Wsciek(L) y - 27 minut temu, *.centertel.pl

Buki musza zarabiać

odpowiedz
Jumbo - 28 minut temu, *.t-mobile.pl

Gra oczywiście kiepska i dlaczego ten trener nie robi zmian może on nie wie że się zmieniły przepisy i jest większy limit zmian.
Jednak to drukarz przybył załatwił wszystko

odpowiedz
Micha - 28 minut temu, *.interwan.pl

Wiecie co? Wali od was dziećmi neo, o ile wiecie, co to znaczy. Załóżcie spodenki, weźcie rozpęd i j...cie barana w ścianę. Rzygać się chce od waszych komentarzy.🤬🤬🤬🤬

odpowiedz
Jędrzej z wąchocka - 33 minuty temu, *.vectranet.pl

Witam ogólnie fajny meczyk emocje. Natomiast karny moim zdaniem się nie należał. Potem należała się zmiana stojanovica po był nagrzany mocno. Nie rozumiem zachwytu nad Elitimem oglądam te mecze i nie widzę tego co mówią eksperci. Ogólnie kapusta elitim vinagre ławka powinna być.

odpowiedz
Wyrwikufel - 33 minuty temu, *.210.121

Mecz dla koneserów. Gra Legii wyglądała słabo zwłaszcza w drugiej połowie. Na razie pod wodzą Iordanescu Legia nie pokazuje fajerwerków. Gra Legii jest wolna, przewidywalna. Na papierze mamy skład na mistrza ale na boisku gra wygląda słabo. W środę kolejny ważny sprawdzian. Z taką grą jak dzisiaj będzie ciężko o punkty.

odpowiedz
Maik83 - 35 minut temu, *.centertel.pl

Wszyscy walą ten Raków my tylko remis czy my wygramy w tym sezonie jakiś mecz z Rakowem Lechem Jagiellonią Cracovią czy zadowolić się będziemy musieli jakimiś remisami😭

odpowiedz
Jordanesku - 35 minut temu, *.orange.pl

To co, Edward Jordanowski już do wymiany

odpowiedz
Legionista - 35 minut temu, *.orange.pl

Jako niedosyt dy...a nas przybył jak chce Legia powinna się odwołać takie sędziowanie to kryminał

odpowiedz
Ten - 25 minut temu, *.play.pl

@Legionista: przestań pie…. I gadać na sędziego, jak z Radomiem sędzia wy...al radomiaka to też taki cwaniak byłeś?

odpowiedz
wtf - 36 minut temu, *.play.pl

Im dłużej prowadzi zespół tym gorzej on gra!I to pomimo pierdyliona transferów których mu tak brakowało a teraz z nich nie korzysta!Czas zadać sobie pytanie czy z tym trenerem jest szansa na MP?W marcu będzie za późno by ratować sezon!

odpowiedz
Mlody - 36 minut temu, *.plus.pl

Raków kompletnie nie chciał grać w piłkę ale mieli Sprzedajnego sędziego po swojej stronie .

odpowiedz
Mateusz z Gór - 37 minut temu, *.orange.pl

Kurza twarz👎

odpowiedz
DarekPudeltocioteczka - 37 minut temu, *.play-internet.pl

Jest ok! Mi się podoba

odpowiedz
Piotrek - 37 minut temu, *.gigainternet.pl

Narzekaliście na Feio to macie eksperta Rumuna. Ehhh, takie wzmocnienia, a gra kompletnie się nie klei. Trzeba było brać Vuko. Za jego kadencji laliśmy Wisłę Kraków 7:0, Koronę 5:1, przy tym trenerze nie mamy szans na takie wyniki.

odpowiedz
L - 35 minut temu, *.play.pl

@Piotrek: przeciez zdominowalismy Rakow, ktory nie istnial. Za ktorego trenera ostatnio gralismy jak chcielismy w Czestochowie?

odpowiedz
Ekspert - 30 minut temu, *.play.pl

@Piotrek: To jeszcze przypomnij jak tam Feio i Vuko w Czestochowie grali? Bo mnie sie wydaje, ze sie rozpaczliwie bronili a za Iordanescu gralismy jak u siebie, 60% posiadania pilki, rywal bez sytuacji. Z Lechem praktycznie to samo w SPP, tylko tam nikt nie drukowal.

"Za jego kadencji lalismy Wisle 7-1, Gornika (nie Korone) 5-1" - no i to tyle. Po tych laniach przyjechal Piast i juz nie wiedzielismy co sie dzieje.

odpowiedz
wtf - 18 minut temu, *.play.pl

@Ekspert: To jeszcze sobie przypomnij jaki to był wtedy Raków a jaki jest teraz!Leją ich wszyscy a my aż 2 celne strzały, po jednym na każdą połowę!Podania wszerz i do tyłu cię tak rajcują,czy wrzutki do nikogo?

odpowiedz
Piotrek - 16 minut temu, *.gigainternet.pl

@Ekspert: tylko wtedy raków grał o mistrzostwo, teraz broni się przed spadkiem

odpowiedz
Koneser polskiej piłki klubowej - 39 minut temu, *.plus.pl

Wkłady do koszulek po raz kolejny wyjaśnione - ale to ligowy średniak, więc można odnotować sukces - był czas przywyknąć 😃 Niech się cieszą, że Radomiak się podłożył, bo by byli gdzieś w okolicach strefy spadkowej 🙂 klub mem

odpowiedz
Takie czasy - 40 minut temu, *.play.pl

Trzeba się cieszyć z remisu

odpowiedz
L - 34 minuty temu, *.play.pl

@Takie czasy: Trzeba sie cieszyc z remisu, po meczu w ktorym bylismy 2 razy lepsi i nei wygralismy przez drukarnie przybyła?

odpowiedz
Kalman - 40 minut temu, *.orange.pl

Żenująca zbieranina żenującego trenera

odpowiedz
L - 34 minuty temu, *.play.pl

@Kalman: to neizla zbieranina jak calkowicie zdominowalismy Rakow na jego terenie i tylko przez druk sedziowski nie wygralismy. LOL.

odpowiedz
Juzek - 41 minut temu, *.188.170

Abstrahując od przekręcenia przez przybyła to widać że trener nie ogarnia. Zero schematów, typowy stojanów gdy trzeba gonić wynik. Zaczynam wątpić w ten jego warsztat.

odpowiedz
L - 35 minut temu, *.play.pl

@Juzek: Gonic wynik? XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Iordanescu mial biegac czy kto?

odpowiedz
inka - 41 minut temu, *.vectranet.pl

czy ten ręcznik, kiedyś, coś wybroni? 🤔

odpowiedz
Edek - 27 minut temu, *.com.tr

@inka: mimo, iż jest od tego specjalistą, to wszystkich karnych nawet on nie wybroni.

odpowiedz
no weź - 17 minut temu, *.vectranet.pl

@Edek: mnie nie rozśmieszaj 🤣🤣🤣

odpowiedz
Tym - 41 minut temu, *.net.pl

Tego nie da się oglądać brak środka podaj mi ja ci oddam tak oni grają ile on jeszcze będzie stawiał na tego leniwego Vinagre

odpowiedz
L - 32 minuty temu, *.play.pl

@Tym: Co?! XDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Przeciez w srodku pola jest gigantyczna poprawa, ten mecz kontrolowalismy wlasnie dziekis rodkowi pola. Wy te mecze ogladacie oczami czy czym? Szymanski bardzo dobry, Elitim abrdzo dobry, do tego Kapustka przyzwoicie a jeszcze jest Urbanski a typ mowi, ze srodka pola nie ma, buahahahahahahahhaha.

odpowiedz
