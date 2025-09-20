Niedosyt
Remisem zakończył się sobotni wyjazdowy mecz Legii Rakowem Częstochowa. "Wojskowi" wyszli na prowadzenie po bramce Petara Stojanovicia, natomiast potem do remisu po rzucie karnym, wyczarowanym przez sędziego, doprowadził Ivi López. Legia była długimi fragmentami lepsza, ale niestety nie udało jej się tego udokumentować. Z jednej strony legioniści mogą żałować straconych dwóch punktów, a z drugiej z trudnego dla siebie terenu przywieźli zawsze cenne - jedno "oczko".
Pierwszy kwadrans upłynął bez celnych strzałów. Gra była szarpana, Raków ostro atakował legionistów pressingiem, przez co trudno było graczom ze stolicy sprawnie konstruować ataki. W 16. minucie błąd na swojej połowie popełnił Steve Kapuadi, co napędziło kontrę gospodarzy. Na całe szczęście dobrze w defensywie ustawiony był Kamil Piątkowski, który dobrym wślizgiem naprawił błąd swojego kolegi.
Legioniści powoli się budzili i wkrótce mieli dwie doskonałe okazje do wyjścia na prowadzenie. Najpierw o krok od szczęścia był Petar Stojanović. Pomocnik przejął piłkę zgraną mu przez Miletę Rajovicia, a jego mocne uderzenie odbite od nóg obrońcy trafiło tylko w słupek. Za moment ponownie było bardzo niebezpiecznie. Po wrzutce z rzutu rożnego główkował Kapuadi i tym razem futbolówka w bardzo nieznacznej odległości przeleciała obok słupka. W okolicach 30 minuty znowu groźnie było w szesnastce Rakowa. Po podaniu ze skrzydła do sytuacji doszedł Ermal Krasniqi, który niestety został zablokowany. Wydawało się, że do końca pierwszej połowy Legii już nic nie grozi. Tym bardziej, że wkrótce z dobrej strony pokazał się także Bartosz Kapustka. On, podobnie jak i niewiele wcześniej Krasniqi, był przyblokowany przez rywali.
Do pierwszej połowy sędzia doliczył aż pięć minut, co miało związek z dwukrotnym czasowym przerwaniem spotkania. Niestety, w doliczonym czasie gospodarzom udało się doprowadzić do remisu. Wszystko odbyło się po kontrowersyjnym rzucie karnym, podyktowanym za zagranie piłki ręką we własnym polu karnym przez Stojanovicia. Powtórki pokazały, że pomocnik faktycznie zachował się nieprzepisowo, ale duże wątpliwości miały miejsce chwilę wcześniej, gdyż można było odnieść wrażenie, że Słoweniec był popchnięty przez Petera Baratha. Arbiter dosyć długo analizował tę sytuację przy monitorze, jednak finalnie wskazał na jedenasty metr. Do wykonania rzutu karnego podszedł Ivi López i pewnym strzałem pokonał Kacpra Tobiasza. Ta sytuacja była jednak kolejną kontrowersją tego wieczoru, którą sędzia Jarosław Przybył pokazał na korzyść Rakowa...
Kilka minut po przerwie ładna akcja Legii, którą strzałem w krótki róg sfinalizował Krasniqi. Niestety, Kacper Trelowski był czujny i zdołał odbić jego próbę nogą. Raków odpowiedział dobrą kontrą, po której piłka dotarła do Lópeza. Hiszpan miał sporo miejsca, lecz zdecydowanie zbyt długo zwlekał z podjęciem decyzji. Ostatecznie zabrakło mu pomysłu i zaprzepaścił okazję na oddanie choćby celnego uderzenia. Ewidentnie widać było, że tego wieczoru remis nie zadowala żadnej z drużyn. Mecz był otwarty i ataki oglądaliśmy raz po jednej, a raz po drugiej stronie. W 69. minucie na lewej stronie pokazał się wprowadzony w drugiej połowie Noah Weisshaupt. Niemiec podaniem uruchomił Rubena Vinagre'a, ten dośrodkował w kierunku Rajovicia i Juergena Elitima, z czego ostatecznie skorzystał ten drugi. Golkipera z Częstochowy spokojnie jednak interweniował.
Końcówka to szarpane ataki Legii, które niestety nie kończyły się chociażby celnym strzałem. Raków był drużyną, z którą zdecydowanie można było tego dnia powalczyć o trzy punkty, dlatego tym bardziej można było żałować zmarnowanych wcześniej sytuacji. W doliczonym czasie gry na lewej stronie pola karnego pojawił się Patryk Makuch. Płaskie uderzenie napastnika zostało zablokowane przez obrońców, dzięki czemu Tobiasz nie musiał nawet interweniować. Do końcowego gwizdka sędziego wynik nie zmienił się i Legia musiała zadowolić się zdobytym punktem.
9. kolejka
#RCZLEG
5500
Miejski Stadion Piłkarski Raków
20.09.2025
20:15
Asystent trenera: Artur Węska
Kierownik drużyny: Kamil Waskowski
Lekarz: Wojciech Kusak
Fizjoterapeuta: Grzegorz Mazur
Asystent trenera: Alexandru Radu
Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski
Lekarz: Mateusz Dłutowski
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Główny: Jarosław Przybył
Asystent: Adam Kupsik
Asystent: Sebastian Mucha
Techniczny: Sebastian Krasny
VAR: Damian Kos
AVAR: Marcin Borkowski
Temperatura 21°C
Ciśnienie 1019 hPa
Wilgotność 60%
Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 27.18 lat
Podstawowa + zmiennicy: 27.21 lat
Cała kadra meczowa: 26.74 lat
Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 184.7 cm
Podstawowa + zmiennicy: 183.7 cm
Cała kadra meczowa: 184.3 cm
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
Oceń legionistów za mecz Raków - Legia
Komentarze (49)
Był Małek, teraz mamy Przybyła i Frankowskiego.
Trzeba jechać z k#rvv@mi do końca i tyle w temacie
Wywalić rumuna, ratować ten sezon. Mamy kadrę na walkę o mistrzostwo, jakiej nie mieliśmy już dawno. Rumun to hamulcowy, z którym nic nie wygramy.
Do grudnia trenera już nie będzie. A co do ustawienia nie tak się gra w nowoczesny futbol. Po co dwóch rozgrywających( bez formy). Zawsze gra jeden rozgrywa z jeden napastnik i dwóch ofensywnych skrzydłowych. Tak graj najlepsze drużyny na świecie. Nie si może i ja się nie znam ale wyników nie ma
Przybył i zrobił swoje.
Przybył,wydrukował, kasę przytulił,spie.....ł,pies go j...ł
Mecz spoko....sędzię wydrukował co miał wydrukować.....i przypilnował wyniku...tyle w temacie.....
do Ten trzeba sprawdzac na ekranie rowniez przyczyne a nie tylko skutek
Nie wygrać z tak słabo grającym Rakowem to naprawdę jest duża sztuka. Zapomnijmy o tytule Mistrza Polski. Nasze grajki to przeciętni ligowi kopacze i nic ponadto.
Bardzo słaby mecz w wykonaniu obu stron. Legia większą jakość i walka również z sędzią, ale ogólnie słaby występ. Muszą się ogarnąć, ponieważ w innym przypadku będzie ustęp.
Ja poproszę jeszcze o możliwość ocenienia trenera.
Jestem wściekły. Tak beznadziejnego Rakowa od wielu lat nie widziałem. Jak można było ich nie pokonać i bredzić o walce o Mistrzostwo Polski?!
Ten Krasniqi to człowiek - strata. Dlaczego on w ogóle gra?! A jak już, czemu nie został w szatni w połowie meczu?! Weisshaupt w 5 minut stworzył większe zagrożenie, niż ta kaleka, a strat miał ZERO.
Dlaczego reprezentant Polski Kacper Urbański dostaje odcisków na du...ie od siedzenia na ławce, kiedy Elitim i Kapustka grają co najwyżej przeciętne zawody?!
Pierwszy raz mam wątpliwości co do trenera. Górnik Zabrze ich pokonał. Qrwa Górnik. A my remis. A w II połowie nie stworzyliśmy w zasadzie zagrożenia pod bramką Rakowa. I to jest wina Iordanescu. Wyłącznie. Jak jest klient, to go trzeba lać, a nie się przyglądać. Jakiego mistrza on chce niby zdobyć, jak się drużyny w BEZNADZIEJNEJ formie nie umie pokonać.
Inna sprawa, że za tego karnego, to się powinno Przybyła na stałe do III ligi wysłać. Jaki karny?
🤬
wystraszeni druga polowa to gra w szachy nic nie pokazali karny z d...y szkoda tych 2 pkt a sedzia to jakies nieporozumienie powinien sedziowac 2 lige
Niewazne, ze niedosyt i ze strata punktow. Wazne ze liczy sie tylko mistrzostwo 😂🤣
Co to ma być?! Ponownie piłkarzyki nie potrafią wyrwać zwycięstwa na swoją korzyść...
Skład węgla i papy imienia roztytego Żewłakowa i nygusa Bobica. Sprowadziliśmy piłkarzy, z których żaden nie był chciany w swoim poprzednim klubie. Przegrywów. A ze zbioru przegrywów można zrobić wyłącznie drużynę przegrywów. I mamy efekty.💩
stracone 2 punkty. Jaga goli Płock a my tam bęcki. Chyba Edek po sezonie out.
Ale padaka jak oni chcą w końcu zdobyć mistrzostwo z taką grą 👎
Szkoda niewykorzystanej szansy, bo ekipa Papszuna nadal gra piach pod jego światłym przywództwem.
Legia była lepsza, ale brakło (kolejny raz) skuteczności.
Karny z kapelusza przywrócił Raków do gry, pierwsza połowa niezła druga niestety przeciętna, akcji bramkowych jak na lekarstwo. Na plus Piątkowski który jest ewidentnym wzmocnieniem, pochwaliłbym również Stojanovica mimo karnego którego tak naprawdę nie było, gol plus duża chęć do gry, miał też strzał w słupek w pierwszej połowie.
Wiedziałem,że Raków nie przegra trzeciego meczu u siebie.
Słabo to wygląda z naszej strony. 2 strzały celne. Znowu tracimy punkty. Jak z Jagiellonią i Pogonią będzie podobnie to można gasić świato.
Czekamy teraz na głupie tłumaczenia.
Buki musza zarabiać
Gra oczywiście kiepska i dlaczego ten trener nie robi zmian może on nie wie że się zmieniły przepisy i jest większy limit zmian.
Jednak to drukarz przybył załatwił wszystko
Wiecie co? Wali od was dziećmi neo, o ile wiecie, co to znaczy. Załóżcie spodenki, weźcie rozpęd i j...cie barana w ścianę. Rzygać się chce od waszych komentarzy.🤬🤬🤬🤬
Witam ogólnie fajny meczyk emocje. Natomiast karny moim zdaniem się nie należał. Potem należała się zmiana stojanovica po był nagrzany mocno. Nie rozumiem zachwytu nad Elitimem oglądam te mecze i nie widzę tego co mówią eksperci. Ogólnie kapusta elitim vinagre ławka powinna być.
Mecz dla koneserów. Gra Legii wyglądała słabo zwłaszcza w drugiej połowie. Na razie pod wodzą Iordanescu Legia nie pokazuje fajerwerków. Gra Legii jest wolna, przewidywalna. Na papierze mamy skład na mistrza ale na boisku gra wygląda słabo. W środę kolejny ważny sprawdzian. Z taką grą jak dzisiaj będzie ciężko o punkty.
Wszyscy walą ten Raków my tylko remis czy my wygramy w tym sezonie jakiś mecz z Rakowem Lechem Jagiellonią Cracovią czy zadowolić się będziemy musieli jakimiś remisami😭
To co, Edward Jordanowski już do wymiany
Jako niedosyt dy...a nas przybył jak chce Legia powinna się odwołać takie sędziowanie to kryminał
@Legionista: przestań pie…. I gadać na sędziego, jak z Radomiem sędzia wy...al radomiaka to też taki cwaniak byłeś?
Im dłużej prowadzi zespół tym gorzej on gra!I to pomimo pierdyliona transferów których mu tak brakowało a teraz z nich nie korzysta!Czas zadać sobie pytanie czy z tym trenerem jest szansa na MP?W marcu będzie za późno by ratować sezon!
Raków kompletnie nie chciał grać w piłkę ale mieli Sprzedajnego sędziego po swojej stronie .
Kurza twarz👎
Jest ok! Mi się podoba
Narzekaliście na Feio to macie eksperta Rumuna. Ehhh, takie wzmocnienia, a gra kompletnie się nie klei. Trzeba było brać Vuko. Za jego kadencji laliśmy Wisłę Kraków 7:0, Koronę 5:1, przy tym trenerze nie mamy szans na takie wyniki.
@Piotrek: przeciez zdominowalismy Rakow, ktory nie istnial. Za ktorego trenera ostatnio gralismy jak chcielismy w Czestochowie?
@Piotrek: To jeszcze przypomnij jak tam Feio i Vuko w Czestochowie grali? Bo mnie sie wydaje, ze sie rozpaczliwie bronili a za Iordanescu gralismy jak u siebie, 60% posiadania pilki, rywal bez sytuacji. Z Lechem praktycznie to samo w SPP, tylko tam nikt nie drukowal.
"Za jego kadencji lalismy Wisle 7-1, Gornika (nie Korone) 5-1" - no i to tyle. Po tych laniach przyjechal Piast i juz nie wiedzielismy co sie dzieje.
@Ekspert: To jeszcze sobie przypomnij jaki to był wtedy Raków a jaki jest teraz!Leją ich wszyscy a my aż 2 celne strzały, po jednym na każdą połowę!Podania wszerz i do tyłu cię tak rajcują,czy wrzutki do nikogo?
@Ekspert: tylko wtedy raków grał o mistrzostwo, teraz broni się przed spadkiem
Wkłady do koszulek po raz kolejny wyjaśnione - ale to ligowy średniak, więc można odnotować sukces - był czas przywyknąć 😃 Niech się cieszą, że Radomiak się podłożył, bo by byli gdzieś w okolicach strefy spadkowej 🙂 klub mem
Trzeba się cieszyć z remisu
@Takie czasy: Trzeba sie cieszyc z remisu, po meczu w ktorym bylismy 2 razy lepsi i nei wygralismy przez drukarnie przybyła?
Żenująca zbieranina żenującego trenera
@Kalman: to neizla zbieranina jak calkowicie zdominowalismy Rakow na jego terenie i tylko przez druk sedziowski nie wygralismy. LOL.
Abstrahując od przekręcenia przez przybyła to widać że trener nie ogarnia. Zero schematów, typowy stojanów gdy trzeba gonić wynik. Zaczynam wątpić w ten jego warsztat.
@Juzek: Gonic wynik? XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Iordanescu mial biegac czy kto?
czy ten ręcznik, kiedyś, coś wybroni? 🤔
@inka: mimo, iż jest od tego specjalistą, to wszystkich karnych nawet on nie wybroni.
@Edek: mnie nie rozśmieszaj 🤣🤣🤣
Tego nie da się oglądać brak środka podaj mi ja ci oddam tak oni grają ile on jeszcze będzie stawiał na tego leniwego Vinagre
@Tym: Co?! XDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Przeciez w srodku pola jest gigantyczna poprawa, ten mecz kontrolowalismy wlasnie dziekis rodkowi pola. Wy te mecze ogladacie oczami czy czym? Szymanski bardzo dobry, Elitim abrdzo dobry, do tego Kapustka przyzwoicie a jeszcze jest Urbanski a typ mowi, ze srodka pola nie ma, buahahahahahahahhaha.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.