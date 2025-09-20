Damian Szymański - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Szymański: Raków postawił nam trudne warunki

Mikołaj Ciura, źródło: Canal + Sport

- Dzisiejszy mecz był ciężki. Raków postawił nam tudne warunki. Szkoda naszych niewykorzystanych szans, bo uważam, że prowadziliśmy ten mecz przez 90 minut i szczególnie w drugiej połowie mogliśmy go zamknąć - powiedział po remisie z Rakowem Częstochowa pomocnik Legii, Damian Szymański.


 


- Rzut karny dla Rakowa? To na pewno jest duża kontrowersja. Nie widziałem jeszcze dokładnie tej sytuacji, więc będę to musiał dokładniej przeanalizować. Moim zdaniem, widząc tę sytuację z boiska, powinien być podyktowany faul na Petarze Stojanoviciu, jednak muszę to jeszcze raz ocenić.


- Mój proces adaptacji w Legii przebiega pomyślnie. Dość szybko otrzymałem szansę gry, praktycznie po paru treningach. Teraz najważniejsze są kolejne mecze, w których musimy zdobyć jak najwięcej punktów, by liczyć się w walce o mistrzostwo Polski. Chcemy je zdobyć, więc kolejne spotkanie z Jagiellonią Białystok będzie kluczowe - musimy je wygrać.


- Legia to bardzo duży klub, który co roku gra o mistrzostwo Polski. Lubię grać pod presją, dlatego też zdecydowałem się na powrót. Będę walczył również o to, by powrócić do reprezentacji. Przy dobrej grze i utrzymaniu wysokiej formy zawsze będę miał szansę.




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Oceń legionistów za mecz Raków - Legia


Tobiasz
1
2
3
4
5
6
Wszołek
1
2
3
4
5
6
Piątkowski
1
2
3
4
5
6
Kapuadi
1
2
3
4
5
6
Ruben Vinagre
1
2
3
4
5
6
Szymański
1
2
3
4
5
6
Kapustka
1
2
3
4
5
6
Elitim
1
2
3
4
5
6
Stojanović
1
2
3
4
5
6
Rajović
1
2
3
4
5
6
Krasniqi
1
2
3
4
5
6
Weisshaupt
1
2
3
4
5
6
Biczachczjan
1
2
3
4
5
6
Čolak
1
2
3
4
5
6

Komentarze (1)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Maik83 - 7 minut temu, *.centertel.pl

Jak my chcemy wygrywać jak w meczu najlepsi są środkowy obrońca i defensywny pomocnik czas zejść z oczekiwań o mistrzostwie na ziemię 3-4 miejsce to max obym się mylił

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!