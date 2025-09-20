Szymański: Raków postawił nam trudne warunki

Sobota, 20 września 2025 r. 22:40 Mikołaj Ciura, źródło: Canal + Sport

- Dzisiejszy mecz był ciężki. Raków postawił nam tudne warunki. Szkoda naszych niewykorzystanych szans, bo uważam, że prowadziliśmy ten mecz przez 90 minut i szczególnie w drugiej połowie mogliśmy go zamknąć - powiedział po remisie z Rakowem Częstochowa pomocnik Legii, Damian Szymański.





- Rzut karny dla Rakowa? To na pewno jest duża kontrowersja. Nie widziałem jeszcze dokładnie tej sytuacji, więc będę to musiał dokładniej przeanalizować. Moim zdaniem, widząc tę sytuację z boiska, powinien być podyktowany faul na Petarze Stojanoviciu, jednak muszę to jeszcze raz ocenić.





- Mój proces adaptacji w Legii przebiega pomyślnie. Dość szybko otrzymałem szansę gry, praktycznie po paru treningach. Teraz najważniejsze są kolejne mecze, w których musimy zdobyć jak najwięcej punktów, by liczyć się w walce o mistrzostwo Polski. Chcemy je zdobyć, więc kolejne spotkanie z Jagiellonią Białystok będzie kluczowe - musimy je wygrać.





- Legia to bardzo duży klub, który co roku gra o mistrzostwo Polski. Lubię grać pod presją, dlatego też zdecydowałem się na powrót. Będę walczył również o to, by powrócić do reprezentacji. Przy dobrej grze i utrzymaniu wysokiej formy zawsze będę miał szansę.



