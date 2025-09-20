Ce(L)ownik: Wygramy z Rakowem 2-0
Przed meczem Raków Częstochowa - Legia Warszawa, który odbędzie się w sobotę, 20 września o godz. 20:15 w , oddaliście 1021 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 73% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 13% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 14% typuje zwycięstwo Rakowa.
FORTUNA: ODBIERZ 310 ZŁ WE FREEBETACH
Najczęściej typowanym wynikiem jest 0-2 (17,6% głosów).
Kolejne w zestawieniu są:
1-2 - 15,7%
0-1 - 15,2%
1-3 - 11,1%
1-1 - 8,0%
Średnia liczba bramek, jaką strzeli Raków Częstochowa to 0,72 a Legia Warszawa 1,78.
Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!
SPRAWDŹ BONUSY NA START OD FORTUNY
Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom