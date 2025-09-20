REKLAMA
Ce(L)ownik: Wygramy z Rakowem 2-0

Woytek, źródło: Legionisci.com

Przed meczem Raków Częstochowa - Legia Warszawa, który odbędzie się w sobotę, 20 września o godz. 20:15 w , oddaliście 1021 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 73% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 13% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 14% typuje zwycięstwo Rakowa.




Najczęściej typowanym wynikiem jest 0-2 (17,6% głosów).

Kolejne w zestawieniu są:

1-2 - 15,7%

0-1 - 15,2%

1-3 - 11,1%

1-1 - 8,0%


Średnia liczba bramek, jaką strzeli Raków Częstochowa to 0,72 a Legia Warszawa 1,78.


Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!


celownik
Ce(L)ownik na Raków - Legia


tagi:
Komentarze (1)

Bezsensu - 37 minut temu, *.t-mobile.pl

Tutaj zazwyczaj są typy 2.0 dla nas

