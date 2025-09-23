Oceny legionistów za mecz z Rakowem
Najwyższą notę za mecz z Rakowem przyznaliście Kamilowi Piątkowskiemu. Występ obrońcy oceniliście na 4,6 w skali 1-6. Z kolei najniższe oceny otrzymali Colak, Vinagre i Biczachczjan - po 2,4. W sumie oceniało 685 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,1.
Piątkowski - 4,6
Stojanović - 3,7
Szymański - 3,4
Tobiasz - 3,3
Elitim - 3,3
Kapuadi - 3,3
Wszołek - 3,1
Kapustka - 2,9
Weisshaupt - 2,9
Rajović - 2,7
Krasniqi - 2,5
Biczachczjan - 2,4
Ruben Vinagre - 2,4
Čolak - 2,4
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom