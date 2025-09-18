5 lat bez wygranej w Częstochowie

© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki , reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.

W artykule umieściliśmy linki afiliacyjne naszego partnera. Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.

"Wojskowi" już 5 lat czekają na zwycięstwo na częstochowskim obiekcie. Czy w sobotę wykorzystają szansę słabszej dyspozycji rywali?

Częstochowianie słabo weszli w sezon - mają po sześciu kolejkach zaledwie 6 punktów na koncie. Mimo to bukmacherzy Fortuny widzą w nich faworyta sobotniego meczu – kurs na zwycięstwo drużyny Marka Papszuna to 2.33 , podczas gdy triumf warszawiaków wyceniono na 2.92 .

Bilans ostatnich meczów Legii z Rakowem wygląda fatalnie. W 12 ostatnich starciach „Wojskowi” zdołali zwyciężyć tylko raz, pięć razy padł remis, a aż pięciokrotnie lepszy okazywał się Raków. Warto jednak dodać, że dwa z tych remisów były dla legionistów triumfami – po serii rzutów karnych zdobywali oni Puchar oraz Superpuchar Polski.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy . Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!

Rozumiem, zamknij