5 lat bez wygranej w Częstochowie

Bilans ostatnich meczów Legii z Rakowem wygląda fatalnie. W 12 ostatnich starciach „Wojskowi” zdołali zwyciężyć tylko raz, pięć razy padł remis, a aż pięciokrotnie lepszy okazywał się Raków. Warto jednak dodać, że dwa z tych remisów były dla legionistów triumfami – po serii rzutów karnych zdobywali oni Puchar oraz Superpuchar Polski. 



Częstochowianie słabo weszli w sezon - mają po sześciu kolejkach zaledwie 6 punktów na koncie. Mimo to bukmacherzy Fortuny widzą w nich faworyta sobotniego meczu – kurs na zwycięstwo drużyny Marka Papszuna to 2.33, podczas gdy triumf warszawiaków wyceniono na 2.92.


 


Wyniki Legii w meczach z Radkowem rozegranych w Częstochowie

13.03.2019 - Raków 2-1 (pd.) Legia (Puchar Polski - 1/4 finału)
15.02.2020 - Raków 2-2 Legia (Ekstraklasa)
22.08.2020 - Raków 1-2 Legia (Ekstraklasa)
19.03.2022 - Raków 1-1 Legia (Ekstraklasa)
06.04.2022 - Raków 1-0 Legia (Puchar Polski - 1/2 finału)
11.09.2022 - Raków 4-0 Legia (Ekstraklasa)
15.07.2023 - Raków 0-0 (k. 5-6) Legia (Superpuchar Polski)
13.04.2024 - Raków 1-1 Legia (Ekstraklasa)
16.03.2025 - Raków 3-2 Legia (Ekstraklasa)


"Wojskowi" już 5 lat czekają na zwycięstwo na częstochowskim obiekcie. Czy w sobotę wykorzystają szansę słabszej dyspozycji rywali?

Jak szanse Legii z Rakowem widzą bukmacherzy?

Oto wybrane kursy FORTUNY na sobotni mecz:


Wygrana Legii – 2.92
Remis – 3.40 
Wygrana Rakowa –2.33


 Legia wygra + obie drużyny strzelą gola - 5.00


Mecz 9. kolejki Ekstraklasy Raków Częstochowa - Legia Warszawa odbędzie się w sobotę, 20 września o godz. 20:15. 


Komentarze (1)

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

W sobotę wygramy bo nie mamy innego wyjścia.

