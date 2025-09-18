fot. Woytek / Legionisci.com
5 lat bez wyjazdowej wygranej z Rakowem

Woytek, źródło: Legionisci.com

Bilans ostatnich meczów Legii z Rakowem wygląda fatalnie. W 12 ostatnich starciach „Wojskowi” zdołali zwyciężyć tylko raz, pięć razy padł remis, a aż sześciokrotnie lepszy okazywał się Raków. Warto jednak dodać, że dwa z tych remisów były dla legionistów triumfami – po serii rzutów karnych zdobywali oni Puchar oraz Superpuchar Polski. 



Częstochowianie słabo weszli w sezon - mają po sześciu kolejkach zaledwie 6 punktów na koncie. Mimo to bukmacherzy Fortuny widzą w nich faworyta sobotniego meczu – kurs na zwycięstwo drużyny Marka Papszuna to 2.33, podczas gdy triumf warszawiaków wyceniono na 2.92.


 


Wyniki wyjazdowych meczów Legii z Rakowem:

13.03.2019 - Raków 2-1 (pd.) Legia (Puchar Polski - 1/4 finału)
15.02.2020 - Raków 2-2 Legia (Ekstraklasa)
22.08.2020 - Raków 1-2 Legia (Ekstraklasa, mecz rozegrano w Bełchatowie) 
19.03.2022 - Raków 1-1 Legia (Ekstraklasa)
06.04.2022 - Raków 1-0 Legia (Puchar Polski - 1/2 finału)
11.09.2022 - Raków 4-0 Legia (Ekstraklasa)
15.07.2023 - Raków 0-0 (k. 5-6) Legia (Superpuchar Polski)
13.04.2024 - Raków 1-1 Legia (Ekstraklasa)
16.03.2025 - Raków 3-2 Legia (Ekstraklasa)


"Wojskowi" już ponad 5 lat czekają na wyjazdowe zwycięstwo z Rakowem. Czy w sobotę wykorzystają szansę słabszej dyspozycji rywali?

Jak szanse Legii z Rakowem widzą bukmacherzy?

Oto wybrane kursy FORTUNY na sobotni mecz:


Wygrana Legii – 2.92
Remis – 3.40 
Wygrana Rakowa –2.33


 Legia wygra + obie drużyny strzelą gola - 5.00


SPRAWDŹ OFERTĘ ZAKŁADÓW


Mecz 9. kolejki Ekstraklasy Raków Częstochowa - Legia Warszawa odbędzie się w sobotę, 20 września o godz. 20:15. 


fot. Fortuna
fot. Fortuna


W artykule umieściliśmy linki afiliacyjne naszego partnera. Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.


tagi:
Komentarze (21)

Simpson - 13 godzin temu, *.play.pl

Tu będzie nokaut na Rakowie. I papszun out! Zobaczycie

odpowiedz
exsa - 17 godzin temu, *.orange.pl

Najwyzsza pora zeby wygrac a jest ku temu okazja bo sa w slabej dyspozycji mimo mobilizacji na ten mecz ! Powodzenia "L" !!!

odpowiedz
Wolfik - 20 godzin temu, *.play.pl

Największym atutem Legii przed spotkaniem w Częstochowie jest paradoksalnie....Papszun. Raków gra bowiem w tej chwili zupełnie nie jak Raków, tylko jak Piast Gliwice. To kompletnie nie ich styl, ale mający zadatki na wszystkowiedzącego Papszun się uparł. Jeśli nadal będzie tkwił w przekonaniu o własnej nieomylności powinniśmy z Częstochowy wrócić z punktami.

Oczywiście trzeba uważać, bo wystarczy jakiś głupi faul przed 16-stką i narażamy się na gola Iviego. Tego trzeba się kategorycznie wystrzegać.

odpowiedz
Darek - 20 godzin temu, *.play.pl

Raków w tym sezonie u siebie dwa mecze i dwie porażki. Jakoś nie widzę by przegrali trzeci mecz u siebie.

odpowiedz
MrMjuzik - 21 godzin temu, *.t-ipconnect.de

''W 12 ostatnich starciach „Wojskowi” zdołali zwyciężyć tylko raz, pięć razy padł remis, a aż pięciokrotnie lepszy okazywał się Raków''. 1+5+5 = 12? Aha

odpowiedz
Singspiel - 19 godzin temu, *.plus.pl

@MrMjuzik: szesciokrotnie😁

odpowiedz
ws - 21 godzin temu, *.play.pl

Jak nie teraz to kiedy? Chyba czas Papszuna mija i pada jego mit. Raków mistrz z przypadku jak Jaga i Piast.
Czas pokazać im miejsce w szeregu. Jak powstrzymamy Lopeza i Brunesa to będzie dobrze.
Oby u nas bez dalszych kontuzji szczególnie w drugiej linii bo Szymański I Augustyniak będą niedługo pauzować za kartki. Solidna obrona to podstawa. Mam nadzieję,że Piątkowski coś udowodni w sobotę a w obronie koniecznie Reca za Vinagre.

odpowiedz
Lupus - 22 godziny temu, *.centertel.pl

Chcemy Mistrza, a to oznacza że musimy wygrać

odpowiedz
Ageon - 23 godziny temu, *.t-ipconnect.de

Zwolnić Papszuna tym meczem.

odpowiedz
Piotrek - 18.09.2025 / 11:38, *.gigainternet.pl

Lekka wygrana dwoma bramkami minimum.

odpowiedz
Max - 18.09.2025 / 10:49, *.144.86

To zwycięstwo to było ogólnie w Bełchatowie , gdzie raków grał swoje mecze ...

odpowiedz
Egon - 18.09.2025 / 10:45, *.waw.pl

Szkoda, że nie mamy jeszcze trochę czasu na wprowadzenie i zgranie nowych chłopaków, ale Raków na razie też nic wielkiego nie gra, więc fajnie byłoby ich puknąć.

odpowiedz
Znawca - 18.09.2025 / 11:02, *.interkam.pl

@Egon: jeżeli Raków nie gra na zwolnienie trenera(co piłkarzom byłoby na rękę) to będą podwójnie zmobilizowani, i wyjdą z pianą na pysku.Łatwo nie będzie. Uważam, że tam nie wygramy.Max remis.

odpowiedz
Wolfik - 20 godzin temu, *.play.pl

@Znawca: Nikt na razie Papszuna z Rakowa nie zwolni. Ma ogromy kredyt zaufania u Świerczewskiego. Grają piach, bo są stłamszeni taktyką tego gościa. Facet się uparł na pewne rozwiązania i na póki co idzie w zaparte. To nasza szansa, bo styl narzucony przez Papszuna zupełnie nie leży tym zawodnikom.
A tak na marginesie - popełniają te same błędy co inne kluby. Mają zupełnie źle sformatowany skład. Nota bene przez Papszuna.

odpowiedz
Znawca - 19 godzin temu, *.interkam.pl

@Wolfik:
Twierdzę,że Raków ma najmocniejszą kadrę w lidze.Zgodzę się,że są stłamszeni taktyką,ale też zmiana systemu gry bardzo by im pomogła,bo mają dużą jakość i idealny profil pilkarzy do ust. 1-4-3-3. Niestety Papszun wymyślił sobie,że bedzie grał jednym systemem całe trenerskie życie. Uparty osioł.Im szybciej zmienią trenera tym lepiej dla nich.Papszun z tym antyfutbolem już się skończył.

odpowiedz
LLL - 18.09.2025 / 10:00, *.centertel.pl

Obawiam się że będzie dwóch rannych.⚽️:⚽️

odpowiedz
Sebo(L) - 18.09.2025 / 09:13, *.vectranet.pl

Oby kolejny raz nie doszło do tego,że drużyna przeciwna przełamuje się z ligowej niemocy naszym kosztem.Trzeba jechać do Częstochowy i pewnie pokonać "medaliki",ale aby tego dokonać trzeba dać z siebie wszystko a nie tylko 50% możliwości jak było to w meczu z Radomiakiem.

odpowiedz
Wyrwikufel - 18.09.2025 / 08:37, *.vectranet.pl

W sobotę wygramy bo nie mamy innego wyjścia.

odpowiedz
ops2 - 18.09.2025 / 09:08, *.centertel.pl

@Wyrwikufel: Raków też nie …..: a mimo ostatniego 4:1 wcale nie wyglądało to aż tak dobrze jak wskazuje wynik ….

odpowiedz
Mateusz z Gór - 18.09.2025 / 09:18, *.orange.pl

@Wyrwikufel: Możemy przecież zremisować lub przegrać, niestety. Ale po to wzmocniono drużynę aby wreszcie wygrywać, więc stawiam na 0 - 1 lub 1 - 2 dla Legii👍

odpowiedz
13 - 18.09.2025 / 10:35, *.play-internet.pl

@Wyrwikufel: to raz. Dwa, że Raków ma zjazd w CH więc przegrać to jak dać sobie wlać małolatowi bez formy. Trzy, że no przecież my najdroższy skład ligi. 9 mln € same transfery in z ostatniego okna, plus reszta składu... No k w końcu muszą zacząć wygrywać! A nie gniecie nas każdy i jak chce a ja drze przed każdym meczem..
Gdzie to powinno być tak, że z Legia w Polsce może wygrać drużyna tylko i wyłącznie gdy zagra mecz życia... A ja porażki powinienem odbierać jako wypadek przy pracy a nie standard.

odpowiedz
