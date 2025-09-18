5 lat bez wyjazdowej wygranej z Rakowem

W artykule umieściliśmy linki afiliacyjne naszego partnera. Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.

"Wojskowi" już ponad 5 lat czekają na wyjazdowe zwycięstwo z Rakowem. Czy w sobotę wykorzystają szansę słabszej dyspozycji rywali?

Częstochowianie słabo weszli w sezon - mają po sześciu kolejkach zaledwie 6 punktów na koncie. Mimo to bukmacherzy Fortuny widzą w nich faworyta sobotniego meczu – kurs na zwycięstwo drużyny Marka Papszuna to 2.33 , podczas gdy triumf warszawiaków wyceniono na 2.92 .

Bilans ostatnich meczów Legii z Rakowem wygląda fatalnie. W 12 ostatnich starciach „Wojskowi” zdołali zwyciężyć tylko raz, pięć razy padł remis, a aż sześciokrotnie lepszy okazywał się Raków. Warto jednak dodać, że dwa z tych remisów były dla legionistów triumfami – po serii rzutów karnych zdobywali oni Puchar oraz Superpuchar Polski.

Simpson - 13 godzin temu, *.play.pl Tu będzie nokaut na Rakowie. I papszun out! Zobaczycie odpowiedz

exsa - 17 godzin temu, *.orange.pl Najwyzsza pora zeby wygrac a jest ku temu okazja bo sa w slabej dyspozycji mimo mobilizacji na ten mecz ! Powodzenia "L" !!! odpowiedz

Wolfik - 20 godzin temu, *.play.pl Największym atutem Legii przed spotkaniem w Częstochowie jest paradoksalnie....Papszun. Raków gra bowiem w tej chwili zupełnie nie jak Raków, tylko jak Piast Gliwice. To kompletnie nie ich styl, ale mający zadatki na wszystkowiedzącego Papszun się uparł. Jeśli nadal będzie tkwił w przekonaniu o własnej nieomylności powinniśmy z Częstochowy wrócić z punktami.



Oczywiście trzeba uważać, bo wystarczy jakiś głupi faul przed 16-stką i narażamy się na gola Iviego. Tego trzeba się kategorycznie wystrzegać. odpowiedz

Darek - 20 godzin temu, *.play.pl Raków w tym sezonie u siebie dwa mecze i dwie porażki. Jakoś nie widzę by przegrali trzeci mecz u siebie. odpowiedz

MrMjuzik - 21 godzin temu, *.t-ipconnect.de ''W 12 ostatnich starciach „Wojskowi” zdołali zwyciężyć tylko raz, pięć razy padł remis, a aż pięciokrotnie lepszy okazywał się Raków''. 1+5+5 = 12? Aha odpowiedz

Singspiel - 19 godzin temu, *.plus.pl @MrMjuzik: szesciokrotnie😁 odpowiedz

ws - 21 godzin temu, *.play.pl Jak nie teraz to kiedy? Chyba czas Papszuna mija i pada jego mit. Raków mistrz z przypadku jak Jaga i Piast.

Czas pokazać im miejsce w szeregu. Jak powstrzymamy Lopeza i Brunesa to będzie dobrze.

Oby u nas bez dalszych kontuzji szczególnie w drugiej linii bo Szymański I Augustyniak będą niedługo pauzować za kartki. Solidna obrona to podstawa. Mam nadzieję,że Piątkowski coś udowodni w sobotę a w obronie koniecznie Reca za Vinagre. odpowiedz

Lupus - 22 godziny temu, *.centertel.pl Chcemy Mistrza, a to oznacza że musimy wygrać odpowiedz

Ageon - 23 godziny temu, *.t-ipconnect.de Zwolnić Papszuna tym meczem. odpowiedz

Piotrek - 18.09.2025 / 11:38, *.gigainternet.pl Lekka wygrana dwoma bramkami minimum. odpowiedz

Max - 18.09.2025 / 10:49, *.144.86 To zwycięstwo to było ogólnie w Bełchatowie , gdzie raków grał swoje mecze ... odpowiedz

Egon - 18.09.2025 / 10:45, *.waw.pl Szkoda, że nie mamy jeszcze trochę czasu na wprowadzenie i zgranie nowych chłopaków, ale Raków na razie też nic wielkiego nie gra, więc fajnie byłoby ich puknąć. odpowiedz

Znawca - 18.09.2025 / 11:02, *.interkam.pl @Egon: jeżeli Raków nie gra na zwolnienie trenera(co piłkarzom byłoby na rękę) to będą podwójnie zmobilizowani, i wyjdą z pianą na pysku.Łatwo nie będzie. Uważam, że tam nie wygramy.Max remis. odpowiedz

Wolfik - 20 godzin temu, *.play.pl @Znawca: Nikt na razie Papszuna z Rakowa nie zwolni. Ma ogromy kredyt zaufania u Świerczewskiego. Grają piach, bo są stłamszeni taktyką tego gościa. Facet się uparł na pewne rozwiązania i na póki co idzie w zaparte. To nasza szansa, bo styl narzucony przez Papszuna zupełnie nie leży tym zawodnikom.

A tak na marginesie - popełniają te same błędy co inne kluby. Mają zupełnie źle sformatowany skład. Nota bene przez Papszuna. odpowiedz

Znawca - 19 godzin temu, *.interkam.pl @Wolfik:

Twierdzę,że Raków ma najmocniejszą kadrę w lidze.Zgodzę się,że są stłamszeni taktyką,ale też zmiana systemu gry bardzo by im pomogła,bo mają dużą jakość i idealny profil pilkarzy do ust. 1-4-3-3. Niestety Papszun wymyślił sobie,że bedzie grał jednym systemem całe trenerskie życie. Uparty osioł.Im szybciej zmienią trenera tym lepiej dla nich.Papszun z tym antyfutbolem już się skończył. odpowiedz

LLL - 18.09.2025 / 10:00, *.centertel.pl Obawiam się że będzie dwóch rannych.⚽️:⚽️ odpowiedz

Sebo(L) - 18.09.2025 / 09:13, *.vectranet.pl Oby kolejny raz nie doszło do tego,że drużyna przeciwna przełamuje się z ligowej niemocy naszym kosztem.Trzeba jechać do Częstochowy i pewnie pokonać "medaliki",ale aby tego dokonać trzeba dać z siebie wszystko a nie tylko 50% możliwości jak było to w meczu z Radomiakiem. odpowiedz

Wyrwikufel - 18.09.2025 / 08:37, *.vectranet.pl W sobotę wygramy bo nie mamy innego wyjścia. odpowiedz

ops2 - 18.09.2025 / 09:08, *.centertel.pl @Wyrwikufel: Raków też nie …..: a mimo ostatniego 4:1 wcale nie wyglądało to aż tak dobrze jak wskazuje wynik …. odpowiedz

Mateusz z Gór - 18.09.2025 / 09:18, *.orange.pl @Wyrwikufel: Możemy przecież zremisować lub przegrać, niestety. Ale po to wzmocniono drużynę aby wreszcie wygrywać, więc stawiam na 0 - 1 lub 1 - 2 dla Legii👍 odpowiedz

13 - 18.09.2025 / 10:35, *.play-internet.pl @Wyrwikufel: to raz. Dwa, że Raków ma zjazd w CH więc przegrać to jak dać sobie wlać małolatowi bez formy. Trzy, że no przecież my najdroższy skład ligi. 9 mln € same transfery in z ostatniego okna, plus reszta składu... No k w końcu muszą zacząć wygrywać! A nie gniecie nas każdy i jak chce a ja drze przed każdym meczem..

Gdzie to powinno być tak, że z Legia w Polsce może wygrać drużyna tylko i wyłącznie gdy zagra mecz życia... A ja porażki powinienem odbierać jako wypadek przy pracy a nie standard. odpowiedz

