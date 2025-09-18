5 lat bez wyjazdowej wygranej z Rakowem
Bilans ostatnich meczów Legii z Rakowem wygląda fatalnie. W 12 ostatnich starciach „Wojskowi” zdołali zwyciężyć tylko raz, pięć razy padł remis, a aż sześciokrotnie lepszy okazywał się Raków. Warto jednak dodać, że dwa z tych remisów były dla legionistów triumfami – po serii rzutów karnych zdobywali oni Puchar oraz Superpuchar Polski.
Częstochowianie słabo weszli w sezon - mają po sześciu kolejkach zaledwie 6 punktów na koncie. Mimo to bukmacherzy Fortuny widzą w nich faworyta sobotniego meczu – kurs na zwycięstwo drużyny Marka Papszuna to 2.33, podczas gdy triumf warszawiaków wyceniono na 2.92.
Wyniki wyjazdowych meczów Legii z Rakowem:13.03.2019 - Raków 2-1 (pd.) Legia (Puchar Polski - 1/4 finału)
15.02.2020 - Raków 2-2 Legia (Ekstraklasa)
22.08.2020 - Raków 1-2 Legia (Ekstraklasa, mecz rozegrano w Bełchatowie)
19.03.2022 - Raków 1-1 Legia (Ekstraklasa)
06.04.2022 - Raków 1-0 Legia (Puchar Polski - 1/2 finału)
11.09.2022 - Raków 4-0 Legia (Ekstraklasa)
15.07.2023 - Raków 0-0 (k. 5-6) Legia (Superpuchar Polski)
13.04.2024 - Raków 1-1 Legia (Ekstraklasa)
16.03.2025 - Raków 3-2 Legia (Ekstraklasa)
"Wojskowi" już ponad 5 lat czekają na wyjazdowe zwycięstwo z Rakowem. Czy w sobotę wykorzystają szansę słabszej dyspozycji rywali?
Jak szanse Legii z Rakowem widzą bukmacherzy?
Oto wybrane kursy FORTUNY na sobotni mecz:
Wygrana Legii – 2.92
Remis – 3.40
Wygrana Rakowa –2.33
Legia wygra + obie drużyny strzelą gola - 5.00
FORTUNA: SPRAWDŹ OFERTĘ ZAKŁADÓW + ODBIERZ 310 ZŁ WE FREEBETACH
Mecz 9. kolejki Ekstraklasy Raków Częstochowa - Legia Warszawa odbędzie się w sobotę, 20 września o godz. 20:15.
W artykule umieściliśmy linki afiliacyjne naszego partnera. Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom