PLK z ambitną strategią na lata 2025-2031

Polska Liga Koszykówki ogłosiła strategię rozwoju na lata 2025-2031, której celem jest uczynienie koszykówki drugim najpopularniejszym sportem drużynowym w Polsce oraz wprowadzenie PLK do grona pięciu najlepszych lig w Europie. Strategia opiera się na pięciu filarach, które mają kompleksowo zmienić oblicze ligi – zarówno sportowo, medialnie, jak i organizacyjnie.


Sport: więcej drużyn w Europie i szansa dla młodych

Główne założenia sportowe to zwiększenie liczby polskich drużyn regularnie grających w europejskich pucharach (min. 5 do 2031 roku) oraz systemowe wspieranie rozwoju młodych zawodników. Powstaną m.in. program "Talents on Court", liga „Next Gen Basket” (start w sezonie 2026/27) oraz obowiązkowe Akademie Dziecięce (od sezonu 2028/29). Liga planuje też rozszerzyć działalność poza sezonem – poprzez nowy projekt Basket Fest oraz rozwój Pro Basket Academy.


Zasięg i komunikacja: PLK bliżej kibica

Od sezonu 2025/26 wszystkie mecze PLK będą transmitowane na kanałach sportowych Polsatu, a cztery spotkania każdej kolejki będą dostępne bezpłatnie na YouTube. Zmienią się również dni i godziny rozgrywek, by zwiększyć ich dostępność. Liga planuje nowe formaty w mediach społecznościowych oraz poprawę doświadczenia dnia meczowego. Powstanie także projekt CSR – „Liga działa”.


Finanse: większe budżety i profesjonalizacja

Strategia zakłada niemal podwojenie średnich budżetów klubów i ligi do 2031 roku poprzez rozwój profesjonalnych działań sprzedażowych, pakietów sponsorskich i lepsze wykorzystanie potencjału marketingowego klubów.


Infrastruktura: hala minimum 3000 miejsc

Do sezonu 2030/31 każdy klub PLK ma mieć halę na co najmniej 3000 miejsc. Wcześniej, bo od sezonu 2028/29, wprowadzone zostaną nowe standardy dotyczące oświetlenia i telebimów, by spełniać wymogi transmisji TV i podnieść jakość widowiska.


Organizacja: silne zaplecze i współpraca z klubami

Strategia przewiduje budowanie profesjonalnych struktur i partnerskich relacji między ligą a klubami, w tym poprzez warsztaty i wsparcie eksperckie.


Nowa strategia PLK to krok w stronę pełnej profesjonalizacji ligi i próba zbudowania silnej marki zarówno w Polsce, jak i na europejskim rynku. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące lata będą kluczowe dla przyszłości polskiej koszykówki.




