Autokarowo-samochodowy wyjazd Jagiellonii do Warszawy
Kibice Jagiellonii Białystok przyjadą autokarami oraz samochodami do Warszawy na zaległe spotkanie ekstraklasy, które rozegrane zostanie na naszym stadionie w środę, 24 września o 21:00. Białostoczanie organizują przejazd spod swojego stadionu pod stadion Legii. Zarówno autokary, jak i samochody białostoczan zostaną zaparkowane w bezpośrednim sąsiedztwie naszego stadionu. Za przejazd autokarem w obie strony, wraz z biletem na mecz, kibice Jagiellonii zapłacą 140 złotych. Wyjazd do Warszawy zaplanowano na 15:00, czyli 6h przed pierwszym gwizdkiem sędziego.
Podczas ostatniej wizyty na naszym stadionie, 13 kwietnia tego roku, białostoczanie stawili się w 1120 osób. Pod koniec lutego bieżącego roku, na spotkaniu 1/4 finału Pucharu Polski, "Jaga" obecna była w 1200 os. Najlepszą liczbę w ostatnim czasie osiągnęli w kwietniu 2024r., kiedy w sektorze gości zasiadło 1727 kibiców. Pod koniec sezonu 2022/23 - w maju 2023 roku - ekipa z Podlasia obecna była przy Ł3 w 600 os., a w listopadzie 2021r. - w 760 głów.
