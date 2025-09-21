Jagiellonia podczas ostatniej wizyty przy Ł3 - fot. Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Autokarowo-samochodowy wyjazd Jagiellonii do Warszawy

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Jagiellonii Białystok przyjadą autokarami oraz samochodami do Warszawy na zaległe spotkanie ekstraklasy, które rozegrane zostanie na naszym stadionie w środę, 24 września o 21:00. Białostoczanie organizują przejazd spod swojego stadionu pod stadion Legii. Zarówno autokary, jak i samochody białostoczan zostaną zaparkowane w bezpośrednim sąsiedztwie naszego stadionu. Za przejazd autokarem w obie strony, wraz z biletem na mecz, kibice Jagiellonii zapłacą 140 złotych. Wyjazd do Warszawy zaplanowano na 15:00, czyli 6h przed pierwszym gwizdkiem sędziego.



 


Podczas ostatniej wizyty na naszym stadionie, 13 kwietnia tego roku, białostoczanie stawili się w 1120 osób. Pod koniec lutego bieżącego roku, na spotkaniu 1/4 finału Pucharu Polski, "Jaga" obecna była w 1200 os. Najlepszą liczbę w ostatnim czasie osiągnęli w kwietniu 2024r., kiedy w sektorze gości zasiadło 1727 kibiców. Pod koniec sezonu 2022/23 - w maju 2023 roku - ekipa z Podlasia obecna była przy Ł3 w 600 os., a w listopadzie 2021r. - w 760 głów.








tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!