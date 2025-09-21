Autokarowo-samochodowy wyjazd Jagiellonii do Warszawy

© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Podczas ostatniej wizyty na naszym stadionie, 13 kwietnia tego roku, białostoczanie stawili się w 1120 osób. Pod koniec lutego bieżącego roku, na spotkaniu 1/4 finału Pucharu Polski, "Jaga" obecna była w 1200 os. Najlepszą liczbę w ostatnim czasie osiągnęli w kwietniu 2024r., kiedy w sektorze gości zasiadło 1727 kibiców. Pod koniec sezonu 2022/23 - w maju 2023 roku - ekipa z Podlasia obecna była przy Ł3 w 600 os., a w listopadzie 2021r. - w 760 głów.

Kibice Jagiellonii Białystok przyjadą autokarami oraz samochodami do Warszawy na zaległe spotkanie ekstraklasy, które rozegrane zostanie na naszym stadionie w środę, 24 września o 21:00. Białostoczanie organizują przejazd spod swojego stadionu pod stadion Legii. Zarówno autokary, jak i samochody białostoczan zostaną zaparkowane w bezpośrednim sąsiedztwie naszego stadionu. Za przejazd autokarem w obie strony, wraz z biletem na mecz, kibice Jagiellonii zapłacą 140 złotych. Wyjazd do Warszawy zaplanowano na 15:00, czyli 6h przed pierwszym gwizdkiem sędziego.

