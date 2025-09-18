fot. Maciek Gronau
Reprezentacja

Ranking FIFA: Polska na 36. miejscu

źródło: 90minut.pl

Reprezentacja Polski zajmuje 36. miejsce w najnowszym rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. W porównaniu z poprzednim notowaniem Polacy awansowali o jedną pozycję. Prowadzi Hiszpania przed Francją i Argentyną.



 


Ranking FIFA z 18 września:
  1. Hiszpania              1875  pkt.
  2. Francja                1871 
  3. Argentyna              1870
  4. Anglia                 1820
  5. Portugalia             1780
  6. Brazylia               1762
  7. Holandia               1754
  8. Belgia                 1740
  9. Chorwacja              1714 
 10. Włochy                 1710 
(...)
 36. Polska                 1517
 71. Finlandia              1359
145. Litwa                  1065
166. Malta                   982




