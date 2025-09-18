Ranking FIFA: Polska na 36. miejscu
Reprezentacja Polski zajmuje 36. miejsce w najnowszym rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. W porównaniu z poprzednim notowaniem Polacy awansowali o jedną pozycję. Prowadzi Hiszpania przed Francją i Argentyną.
Ranking FIFA z 18 września:
1. Hiszpania 1875 pkt.
2. Francja 1871
3. Argentyna 1870
4. Anglia 1820
5. Portugalia 1780
6. Brazylia 1762
7. Holandia 1754
8. Belgia 1740
9. Chorwacja 1714
10. Włochy 1710
(...)
36. Polska 1517
71. Finlandia 1359
145. Litwa 1065
166. Malta 982
